Nikola Tesla, einer der größten Erfinder und Wissenschaftler der Geschichte, verbindet auf bemerkenswerte Weise Serbien und Kroatien, zwei Länder, die oft als rivalisierend angesehen werden. Doch wie ist bloß passiert?

Tesla, der 1856 in Smiljan, damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie und heute zu Kroatien gehörend, geboren wurde, ist ethnisch serbischer Abstammung und wuchs in einer serbisch-orthodoxen Familie auf. Seine frühen Jahre verbrachte er in Kroatien, bevor er später in die USA zog, wo er seine bahnbrechenden Arbeiten durchführte.

Für Serbien ist Nikola Tesla eine Ikone und Nationalheld. Straßen, Universitäten und Museen sind nach ihm benannt, und seine Portraits schmücken serbische Banknoten. Der 100-Dinar-Schein mit Teslas Gesichtsausdruck ist ein Symbol des Stolzes für das Land.

Wissenschaft & Technologie

Kroatien hingegen ehrt Tesla ebenfalls und betrachtet ihn als einen seiner größten Söhne. Sein Geburtshaus wurde in ein Museum umgewandelt, und eine große Statue von ihm steht in der Hauptstadt Zagreb. Auch kroatische Münzen zeigen Teslas Portrait, was seinen Beitrag zur Wissenschaft und Technologie würdigt.

Beide Länder erkennen Teslas Bedeutung für Wissenschaft und Technologie an, und durch ihre gemeinsame Wertschätzung für ihn wird ein Stück Einheit und Verständnis zwischen ihnen geschaffen. Seine Errungenschaften sind ein gemeinsamer Stolz für beide Nationen und dienen als Brücke zwischen ihnen, trotz der politischen und historischen Unterschiede.

Symbol der Einheit

Darüber hinaus war Tesla ein Symbol der Einheit während der Zeit Jugoslawiens, als beide Länder Teil desselben Staates waren. Seine Portraits schmückten Banknoten von 100, 1000, 5000 bis 5 Millionen und sogar 10 Milliarden Jugoslawische Dinar. Diese Banknoten zeigen seine Bedeutung als nationaler Held, der über ethnische und geografische Grenzen hinweg verehrt wird.

In Bezug auf die Zukunft könnten wir vielleicht eines Tages Teslas Portrait auf internationalen Währungen wie dem US-Dollar sehen, was seine globale Anerkennung weiter bekräftigen würde. Alternativ könnte auch ein prominenter Unternehmer wie Elon Musk eine Kryptowährung zu Ehren von Tesla schaffen. Beide Entwicklungen wären eine interessante Möglichkeit, Teslas Vermächtnis weiter in die heutige Zeit zu tragen. Letztendlich ist Tesla ein Name, der nicht nur Serbien und Kroatien, sondern die ganze Welt durch seine wissenschaftlichen Beiträge verbindet.