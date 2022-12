Wie viele Serben, Kroaten, Bosnier und Albaner leben auf der Welt?

Die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe wird in der Praxis durch gemeinsames Kulturerbe, Vorfahren, Herkunftsmythen, Geschichte, Heimat, Sprache oder Dialekt oder sogar Ideologie definiert. Sie äußert sich durch Symbolsysteme wie Religion, Überlieferungen, Traditionen, äußere Merkmale, Küche…

Passend dazu hat das Team von „Espreso“ nachrecherchiert, wie viele Serben, Kroaten, Bosnier und Albaner es tatsächlich auf der Welt gibt.

Serben

Die Gesamtzahl der Serben in ihrem Heimatland und weltweit beträgt rund 12 Millionen.

Unter den 8.652.792 Menschen, die laut der Website “worldometers” in Serbien wohnen, sind etwa 5.988.150 ethnische Serben. Das entspricht zugleich der größten Zahl von Serben in einem Land.

Die zweitgrößte serbische Bevölkerung findet sich in Bosnien und Herzegowina (1.300.000 Menschen), zudem lebt eine beträchtliche Zahl Serben in Montenegro (178.000) und Kroatien (186.000).

(FOTO: iStock/ HStocks)

Etwas weniger Serben leben in Nordmazedonien (35.939), Slowenien, Rumänien (18.076), Albanien, Ungarn (10.038) und Bulgarien.

Eine beträchtliche Anzahl von Serben lebt allerdings in Deutschland (500.000), Österreich (300.000), der Schweiz (187.554) und in Kanada (96.530). Auch in den USA, insbesondere in Chicago und im US-Bundesstaat Illinois gibt es nach Angaben von Wikipedia eine große serbische Community (199.080).

Die genaue Zahl der Auslandsserben ist nicht bekannt, man geht aber von 4 bis 5 Millionen aus.

Kroaten

Die Gesamtzahl der Kroaten auf der Welt liegt zwischen 7,5 und 9 Millionen, die meisten Kroaten leben in Kroatien (3.874.321).

Mit 553.000 lebt eine beträchtliche Zahl von Kroaten in Bosnien und Herzegowina. In Serbien sind es mit 57.900 deutlich weniger Menschen, in Ungarn leben 26.774 Kroaten.

Die Zahl der Auslandskroaten kann nur geschätzt werden. Die meisten Auslandskroaten leben im Westen Europas, hauptsächlich in Deutschland (221.222), gefolgt von der Schweiz, Schweden und dem Vereinigten Königreich.

(FOTO: iStock)

Außerhalb Europas findet sich die größte kroatische Gemeinschaft in Nordamerika, d.h. in den USA (420.763) und Kanada (114.880). Außerdem leben viele Kroaten in Australien (118.051).

Außerdem leben nach Angaben von Wikipedia viele Kroaten auch in Argentinien (250.000), Chile, Peru, Brasilien, Bolivien, Neuseeland sowie in Südafrika.

Bosnier

Die Gesamtzahl der Bosniaken auf der Welt wird auf 2,5 bis 3 Millionen geschätzt.

Die meisten Bosniaken leben in Bosnien und Herzegowina, das sind etwa 1.858.388 Menschen.

Die meisten Bosniaken außerhalb von Bosnien und Herzegowina leben in Serbien (145.278) und Montenegro (53.605).

(FOTO: iStock/rarrarorro)

Die südserbische Stadt Novi Pazar ist die Heimat der größten bosniakischen Bevölkerung außerhalb Bosniens. Zudem leben rund 40.000 Bosniaken in Kroatien und rund 38.000 in Slowenien.

Die meisten Auslandsbosniaken leben laut Wikipedia in den USA (98.766), Schweden (80.000), Österreich (128.047), Deutschland (158.158), der Schweiz, Australien, Kanada und der Türkei (102.000).

Albaner

Die Gesamtzahl der Albaner auf der Welt wird auf etwa 7 Millionen geschätzt.

Die meisten Albaner leben in Albanien (2.312.356), aber eine beträchtliche albanische Bevölkerung findet sich zudem im Kosovo (etwa 1.600.000), weitere 15.082 sind Bewohner Kroatiens.

Weitere große albanische Gemeinschaften leben im nordwestlichen Teil Nordmazedoniens (509.083) und im Südwesten Montenegros (30.439).

(FOTO: iStock/ Irik Bikmukhametov)

Die meisten Auslandsalbaner leben nach Angaben von Wikipedia in der Türkei (1.300.000), Griechenland (443.550), Italien (482.627), der Schweiz und Deutschland (300.000).

Laut diesen Daten sind die Serben die bevölkerungsreichste Gemeinschaft, gefolgt von Kroaten und Albanern, während unter diesen vier Völkern die Bosniaken die bei weitem kleinste Gemeinschaft darstellen.