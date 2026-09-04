Wien bekommt eigenen Ü60-Club im legendären U4

Wien tanzt – und das legendäre U4 wird zur Bühne für eine Generation, die den Disco-Sound von damals noch selbst erlebt hat.

Das legendäre Wiener U4 verwandelt sich in eine Tanzfläche für alle Generationen: Der Klub66 richtet sich in erster Linie an Menschen ab 60 Jahren und lädt zu Abenden ein, bei denen Disco-Klassiker und das Knüpfen neuer Bekanntschaften im Vordergrund stehen. Hinter den Plattentellern steht DJ Chris Crocodile, der mit Hits aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren für Stimmung sorgt. Organisiert werden die Abende von den Pensionist*innenklubs, die ein Programm geschaffen haben, das Tanzen, Lachen und geselliges Beisammensein miteinander verbindet.

Termine & Tickets

Obwohl die Veranstaltung vor allem auf ältere Besucherinnen und Besucher ausgerichtet ist, steht das U4 an diesen Abenden ausdrücklich allen Altersgruppen offen – Familien, Freunde und Bekannte sind gleichermaßen willkommen. Die nächsten Termine sind der 24. September, der 22. Oktober, der 26. November sowie der 24. Dezember 2026, wobei der Weihnachtstermin ab 19 Uhr beginnt. Mitglieder der Pensionist*innenklubs zahlen mit einem Rabattcode lediglich 5 Euro Eintritt, während für Nicht-Mitglieder 10 Euro fällig werden.

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Wer gemeinsam mit einer Begleitperson kommt, kann außerdem ein Generationenticket für zwei Personen zum Preis von 10 Euro erwerben.

Mehr als Unterhaltung

Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs, sieht in der Initiative weit mehr als bloße Unterhaltung: „Wenn Menschen gemeinsam tanzen, lachen und neue Kontakte schließen, ist das darüber hinaus auch noch gelebte Gesundheitsförderung.“ Der Klub66 versteht sich damit als Ort, an dem Generationen aufeinandertreffen und Gemeinschaft erlebbar wird – als kultureller wie sozialer Treffpunkt mitten in Wien.