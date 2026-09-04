„Wir alle haben so jemanden“ – Die typischen Charaktere jeder Balkan-Familie

Jede Balkan-Familie hat diesen einen Menschen. Den, der bei jeder Feier zu spät kommt. Den, der immer einen Witz auf Lager hat. Oder den, der angeblich niemanden kennt – aber trotzdem für jedes Problem „einen Menschen“ kennt.

Jede Familie hat ihre eigenen Charaktere. Manche davon sind offiziell für nichts zuständig und trotzdem irgendwie für alles verantwortlich. Man erkennt sie nicht unbedingt am Namen. Man erkennt sie an ihren typischen Sätzen.

Der Familien-DJ

Er kommt zu einer Feier und spätestens nach zehn Minuten ist klar: Die Musik übernimmt er. Niemand hat ihn darum gebeten. Niemand hat ihn offiziell dazu ernannt. Aber plötzlich hält er das Handy oder die Fernbedienung in der Hand und entscheidet, was als Nächstes gespielt wird.

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Und natürlich darf niemand die Musik kritisieren. „Čekaj, sad ide najbolja.“ Dieser Satz bedeutet meistens: Die nächsten vier Lieder werden von ihm ausgesucht.

Der, der alles reparieren kann

Eine kaputte Waschmaschine? Kein Problem. Ein Auto, das komische Geräusche macht? Er muss es sich nur kurz anschauen. Ein wackelnder Tisch? Ein lockerer Türgriff? Ein Fernseher, der plötzlich nicht mehr funktioniert?

„Daj da vidim.“

Fünf Minuten später liegt das Werkzeug irgendwo auf dem Boden und niemand weiß genau, was gerade passiert. Aber am Ende funktioniert es wieder. Und falls nicht, lautet die Erklärung: „Ma nije to ništa.“

Die Person, die wirklich jeden kennt

Du erzählst von einem Problem und sofort kommt ein Name. Du brauchst einen Mechaniker? „Ich kenne jemanden.“ Du suchst eine Wohnung? „Ich kenne jemanden.“ Du brauchst einen Elektriker in einer Stadt, in der diese Person seit 20 Jahren nicht mehr war? „Ich kenne jemanden dort.“ Woher? Das weiß niemand so genau. Aber irgendwie funktioniert es.

Der Familien-Clown

In jeder Familie gibt es jemanden, der es schafft, selbst die langweiligste Situation lustig zu machen. Er erzählt Geschichten, die jedes Jahr ein bisschen länger werden, imitiert Verwandte und erinnert sich erstaunlicherweise an jede peinliche Situation – vor allem an jene, die andere längst vergessen wollten.

Wenn es plötzlich still wird, kann man sich ziemlich sicher sein: Gleich kommt irgendein Kommentar.

Die Person, die immer zu viel Essen macht

„Nur für uns“ bedeutet in einer Balkan-Familie ungefähr: genug Essen für eine kleine Hochzeitsgesellschaft. Man könnte meinen, zehn Personen kommen zum Abendessen. Tatsächlich sind es vier. Das Essen reicht trotzdem für zwölf.

Und wenn am Ende jemand sagt: „Nimm noch etwas mit“, ist das keine Frage. Es ist eine Aufforderung.

Und dann gibt es noch den Familien-Organisator

Geburtstag? Er weiß Bescheid. Hochzeit? Er kennt den Ablauf. Wer kommt wann? Weiß er. Wer bringt was mit? Weiß er auch. Und wenn jemand fragt, wann genau die Feier beginnt, wird nicht etwa auf die Einladung geschaut. Man ruft ihn an.

Genau diese Menschen machen Familie aus

Vielleicht sind es gerade diese kleinen Rollen, die eine Großfamilie so besonders machen. Man weiß schon vorher, wer zu spät kommt, wer die Musik übernimmt, wer zu viel Essen kocht und wer spätestens beim zweiten Kaffee eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt.

Und trotzdem würde etwas fehlen, wenn einer von ihnen plötzlich nicht mehr da wäre. Denn Familien sind nicht nur gemeinsame Namen und Verwandtschaftsgrade. Sie bestehen aus diesen ganz eigenen Persönlichkeiten, ihren Sprüchen, ihren Macken und den Geschichten, die man irgendwann selbst weitererzählt.

Und seien wir ehrlich: In jeder Balkan-Familie gibt es mindestens einen Menschen, bei dem alle sofort wissen, von wem die Rede ist.