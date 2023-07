Wien-Hietzing: Kleinkind von Nachbar sexuell missbraucht

Schockierende Vorwürfe erschüttern Wien-Hietzing, als die Polizei am Dienstag zu einem besorgniserregenden Vorfall ausrückte. Ein 59-jähriger Mann steht im Verdacht, das Kind seiner Nachbarin sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen sind im Gange. Die Gemeinschaft ist durch diese schockierende Nachricht aufgerüttelt, und die Beteiligten hoffen auf eine gründliche Aufklärung dieses tragischen Vorfalls.

Die Mutter eines Kleinkindes verständigte die Polizei, nachdem sie dieses mit Schmerzen im Unterleib im Beisein eines Nachbarn vorfand. Der tatverdächtige Nachbar, ein 59-jähriger Österreicher, sei zu Besuch in der Wohnung der Mutter und des Kindes gewesen. Während die Mutter in der Küche gekocht haben soll, soll der Tatverdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben.

Nachdem die Mutter den Vorfall bemerkt hatte, soll diese gemeinsam mit dem Kind in einen Raum geflüchtet sein.

Die Wohnungstüre habe diese zuvor verschlossen, um den Tatverdächtigen an einer möglichen Flucht zu hindern.

WEGA-Einsatz

Durch Beamte der WEGA wurde die Türe gewaltsam geöffnet. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Nach einem Alkoholtest wies dieser einen Promillewert von 1,8 auf.



Er befindet sich in polizeilicher Gewahrsame. Das Kleinkind wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in Begleitung der Mutter in ein Spital gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernimmt die weiteren Ermittlungen.