Wien: Schwelle von 2 Millionen Einwohnern in greifbarer Nähe

Wien steht möglicherweise kurz davor, die Schwelle von zwei Millionen Einwohnern unerwartet früh zu überschreiten – womöglich noch innerhalb des laufenden Jahres. Dieser Bevölkerungszuwachs ist vornehmlich auf Einwanderung zurückzuführen und teilweise auch auf Personen, die dem Konflikt in der Ukraine entkommen sind.



Wien hatte in der Vergangenheit bereits mehr als zwei Millionen Einwohner – die Volkszählung von 1910 zeigt, dass damals 2,08 Millionen Menschen in Wien lebten.

Ein Viertel des beobachteten Wachstums lässt sich auf Zuwanderer aus Ländern zurückführen, die 2015 eine hohe Anzahl an Flüchtlingen verzeichneten – insbesondere Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. Dies stellt den markantesten Anstieg seit Beginn der jährlichen Datenerfassung im Jahre 1962 dar.



Der vormalige Höhepunkt wurde im Jahr 2015 erreicht; daraufhin folgte ein Wachstum, jedoch nicht so signifikant wie im vergangenen Jahr. Zum Stichtag 1. Januar 2023 betrug die Einwohnerzahl Wiens 1.982.000. Die aktuelle Lage in der Ukraine erschwert verlässliche Prognosen, da ungewiss bleibt, ob die betroffenen Personen in Wien verweilen, in ihre Heimat zurückkehren oder ob weitere Menschen eintreffen werden.

Vier von zehn Menschen, die in Wien leben, sind nicht in Österreich geboren. Das Bevölkerungswachstum ist in den Bezirken unterschiedlich verteilt. In allen Bezirken gab es ein Wachstum, das größte Wachstum wurde in Donaustadt mit 4,4 Prozent verzeichnet.