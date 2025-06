Wien zeigt sich sommerlich: 27 Grad und sonnige Stimmung

Die Donaumetropole zeigt sich heute von ihrer launischen Seite – während vereinzelte Wolken am Himmel ziehen, locken angenehme 27 Grad nach draußen. Ein Tag, der Lust auf Terrasse und Stadtbummel macht.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Wien erwacht heute Donnerstag mit milden 18 Grad und einem Mix aus Sonne und wenigen Wolken.

Tagsüber: Die Stadt präsentiert sich in bester Sommerlaune: Bis zum Nachmittag klettert das Thermometer auf bis zu 27 Grad, während ein sanfter Nordwind mit 4,5 m/s für eine angenehme Brise sorgt.

Abend: Am Abend kühlt es auf 25 Grad ab, und die Nacht wird mit 19 Grad mild und angenehm.

Wind: Der schwache Nordwind sorgt für eine erfrischende Brise, ohne lästig zu werden.

Bewölkung: Mit nur 13 Prozent Bewölkung dominiert eindeutig die Sonne das Wettergeschehen in der Bundeshauptstadt.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Im Burgenland zeigt sich Eisenstadt von seiner sonnigsten Seite – klarer Himmel und bis zu 26 Grad machen den Tag perfekt. St. Pölten hingegen muss mit leichten Regenschauern rechnen, bleibt aber mit 27 Grad warm.

Süden: Klagenfurt erlebt einen dramatischen Wettertag mit moderatem Regen, aber warmen 30 Grad. Graz kommt mit nur leichten Regentropfen davon und erreicht sogar bis zu 31 Grad – der heißeste Punkt des Landes heute.

Zentrum: Linz und Salzburg bekommen beide leichte Regenschauer ab, bleiben aber mit 27 bis 29 Grad sommerlich warm.

Westen: Innsbruck zeigt sich trotz vereinzelter Regentropfen von seiner besten Seite mit bis zu 29 Grad. Bregenz am Bodensee genießt klaren Himmel und angenehme 29 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Freitag bringt Wien den perfekten Sommertag: Strahlend blauer Himmel, keine Wolke weit und breit, dazu angenehme 24 Grad. Der Wind wird etwas schwächer, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf komfortable 34 Prozent.

Samstag setzt die Schönwetterphase fort – wieder wolkenloser Himmel und 26 Grad am Nachmittag. Die Nacht wird mit nur 18 Grad erfrischend kühl.

Österreichweit stabilisiert sich das Wetter: Die Regenschauer der Alpentäler ziehen ab, und fast überall dominiert ab Freitag die Sonne. Nur Klagenfurt muss am Freitag noch mit leichtem Regen rechnen.

KOSMO-Wettertipp

Heute ist der perfekte Tag für eine Radtour entlang der Donau oder einen entspannten Nachmittag im Prater! Wer empfindlich auf Wetterumschwünge reagiert, sollte eine leichte Jacke dabeihaben – die wenigen Wolken können für kurze Abkühlung sorgen. Ab morgen wird’s dann richtig sommerlich: Sonnencreme nicht vergessen und die Terrassen der Stadt erobern!