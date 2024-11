Wiener Christkindlmärkte: Polizisten laufen mit Sturmgewehr herum

Im Advent frequentieren zahlreiche Menschen die Einkaufsstraßen, Adventmärkte und Veranstaltungen. Wie jedes Jahr ist deshalb die Bundespolizei im Advent verstärkt und sichtbar präsent. Der Fokus der Polizei liegt auf Eigentumskriminalität sowie auf der Prävention extremistischer Bedrohungen. Darum laufen auch viele Polizisten mit Sturmgewehr herum.

„Die Polizei wird die Fußstreifen verstärken, aber auch mit Spezialkräften und Zivilkräften im Einsatz sein. Das Ziel ist klar: ein sicherer Advent für alle Österreicherinnen und Österreicher“, sagte Innenminister Gerhard Karner. „Es werden deshalb auch Einheiten mit entsprechender Bewaffnung sichtbar sein.“

Erhöhte Bedrohungslage in ganz Europa

Aktuell gibt es keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen in Österreich. Dennoch legt das Innenministerium einen Fokus auf die Prävention extremistisch motivierter Gefahren, da die seit Oktober 2023 erhöhte Bedrohungslage in Österreich (und in vielen anderen europäischen Staaten) nach wie vor Gültigkeit hat.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst beobachtet die Entwicklungen im Bereich des islamistischen Extremismus und Terrorismus und analysiert laufend ihre Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Österreich. Die Maßnahmen wurden in enger Kooperation zwischen den Veranstaltungsbehörden und den Sicherheitsbehörden erarbeitet.

Vorsicht vor Taschen- und Trickdiebstählen

Organisierte kriminelle Gruppen nutzen Menschenmengen für Taschendiebstähle. Gleichzeitig sind Trickdiebe aktiv, die durch Ablenkungsmanöver, wie das Verschütten von Getränken oder das Zeigen von Karten und Flyern, versuchen, die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer auszunutzen. Mit einfachen Sicherheitsvorkehrungen und erhöhter Aufmerksamkeit können Sie Diebstähle verhindern und die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen. Die Polizei rät:

Tragen Sie Wertsachen nah am Körper (verschlossene Innentaschen). Verschließen Sie Taschen und Rucksäcke gänzlich und bewahren Sie wertvollere Gegenstände nicht an oberster Stelle der Tasche auf.

Tragen Sie Taschen nach Möglichkeit auf der Körpervorderseite und achten Sie in dichtem Gedränge auf Ihre Taschen.

Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen, abgelenkt oder unerwartet angestoßen werden.

Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie nötig.

Lesen Sie auch: "Das kann es wirklich nicht sein": Christkindlmarkt verkauft Adventskranz für 220 EuroEine Linzerin ist entsetzt über die hohen Preise auf dem Christkindlmarkt. Die Weihnachtsfreude scheint in Gefahr.

"Das kann es wirklich nicht sein": Christkindlmarkt verkauft Adventskranz für 220 EuroEine Linzerin ist entsetzt über die hohen Preise auf dem Christkindlmarkt. Die Weihnachtsfreude scheint in Gefahr. Das sind die 8 schönsten Christkindlmärkte in WienWeihnachten rückt immer näher – ein Grund mehr die verbleibenden Tage, an denen die Christkindlmärkte Österreichs geöffnet haben, auszunutzen.

Das sind die 8 schönsten Christkindlmärkte in WienWeihnachten rückt immer näher – ein Grund mehr die verbleibenden Tage, an denen die Christkindlmärkte Österreichs geöffnet haben, auszunutzen. Drohen Christkindlmärkten Alkoholverbot und Co?Der erste Corona-Winter steht vor der Tür. Eine Taskforce will nun ein Konzept für den Wintertourismus auf den Tisch legen. Auch ein Alkoholverbot auf

Falls Sie dennoch Opfer eines Diebstahls werden, verständigen Sie die Polizei und lassen Sie gestohlene Karten (Kredit/Bank/SIM) sofort sperren.