Wiener gewinnt Europameisterschaft im Pizzabacken

Der Wiener Pizzabäcker Antonio Arino hat es geschafft – er ist Europameister! Mit seinem außergewöhnlichen handwerklichen Geschick hat er am 12. März die Jury in Hamburg überzeugt und sich den Titel gesichert. Die Pizzeria „Mio“, die sich im Westfield Donauzentrum befindet, ist mittlerweile zur ersten Adresse für authentisch neapolitanische Pizza in Wien geworden.

Antonio Arino, ein 38-jähriger gebürtiger Neapolitaner, hat es geschafft, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Sein Weg zur Meisterschaft begann vor 20 Jahren, als er die Hotelfachschule besuchte. Nach einem fünfjährigen intensiven Studium schloss er seine Ausbildung als Koch ab und sammelte in den folgenden Jahren wertvolle Erfahrungen als Koch und Pizzabäcker.

Renommierte Kochschule

Sein Streben nach Perfektion führte ihn zur Alma International Cooking School, der renommiertesten Kochschule der Welt. Dort erlangte er ein weiteres Diplom mit der Spezialisierung auf modernes Brotbacken. Diese umfassende Ausbildung und seine vielfältigen Erfahrungen haben es ihm ermöglicht, traditionelle Techniken mit modernen Ansätzen zu verbinden und so einzigartige kulinarische Kreationen zu schaffen.

Seit der Eröffnung der Pizzeria „Mio“ im Jahr 2022 hat sich Antonio Arino einen Namen in der Wiener Gastronomieszene gemacht. Mit seiner authentisch neapolitanischen Pizza hat er die Herzen der Wiener erobert und seine Pizzeria zu einer der führenden Adressen in Wien gemacht.

Jakob Baran, Inhaber der Pizzeria, ist stolz auf den Erfolg von Antonio Arino. „Die Pizzeria ‚Mio‘ hat ihre gastronomischen Wurzeln in Neapel, dem Geburtsort der Pizza, und verfolgt das Ziel, ein Stück süditalienischer Lebensart nach Wien zu bringen. Nun auch einen frisch gebackenen Europameister unter unseren Pizzabäckern zu haben, erfüllt uns mit Stolz“, so Baran.

Mit dieser Anerkennung hat Antonio Arino bewiesen, dass er seinen Gästen nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis bietet, sondern auch auf europäischer Ebene Maßstäbe setzt.