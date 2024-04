Wiener Gymnasium: Unterrichtsfrei für alle zum Ramadan-Ende

Eine Mitteilung eines Wiener Gymnasiums hat bei einigen Eltern für Stirnrunzeln gesorgt. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten am 10. April, zeitgleich mit dem Ende des Ramadan, einen unterrichtsfreien Tag. Die Direktion verwies in einer Rundmail zudem darauf, dass für die darauffolgenden Tage eine schriftliche Freistellung notwendig sei. Dieser Schritt wirft insbesondere bei nicht-muslimischen Familien Fragen hinsichtlich der Betreuungsorganisation auf.

Anlass für schulfreien Tag?

Das Ende des Fastenmonats Ramadan wird mit dem Zuckerfest (Eid al-Fitr) begangen. Ein wichtiges Fest im islamischen Glauben, das durch ein gemeinsames Fastenbrechen gekennzeichnet ist. In diesem Jahr liegt der Feiertag auf dem 9. und 10. April. Die Feierlichkeiten erstrecken sich meist über drei Tage. Während in muslimischen Kulturkreisen diese Zeit ausgelassen zelebriert wird, ergibt sich für nicht-muslimische Schülerinnen und Schüler des besagten Gymnasiums eine unerwartete Planänderung: Sie müssen an diesem Mittwoch ebenfalls zuhause bleiben.

Klärung durch Bildungsdirektion

Die Bildungsdirektion Wien reagierte auf Anfrage der Tageszeitung „Heute“ zur spezifischen Ausrichtung des unterrichtsfreien Tages. Man teilte mit, dass der 10. April als schulautonomer Tag festgelegt wurde, welcher unabhängig von religiösen Festlichkeiten vom Schulgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde.

„Die schulautonomen Tage werden vom Schulgemeinschaftsausschuss besprochen und beschlossen, auch der schulautonome Tag am 10.04. wurde gemeinsam beschlossen. Weitere schulautonome Tage in diesem Schuljahr sind der 29.05. und der 31.05.“, so die Bildungsdirektion Wien. Auch wurde betont, dass diese Tage jedes Jahr aufs Neue festgelegt werden und Eltern sowie Schüler bei Fragen zur Verfügung stehen.