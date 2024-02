Anmeldung für Gymnasium läuft: Diese Wiener Schulen sind beliebt!

Nach den Semesterferien steht für Volksschüler der vierten Klasse in Wien die Anmeldung für Mittelschulen und AHS an. Laut einer Auswertung der Statistik Austria besuchen mehr als die Hälfte der Kinder in der Hauptstadt ein Gymnasium. KOSMO, hat eine Liste der beliebten Gymnasien in Wien veröffentlicht.

Die Anmeldung samt Semesterzeugnis muss bis zum zweiten Freitag nach den Ferien erfolgen. Falls die Wunschschule keine Plätze mehr frei hat, gibt es auch Alternativen. Die Statistik zeigt, dass in Städten im Vergleich zum ländlichen Raum ein deutlich größerer Anteil der Kinder Gymnasien besucht.

Die Anmeldung verläuft folgendermaßen: Eltern sollen das Anmeldeformular für das Schuljahr 2024/25 vollständig und gut leserlich ausfüllen. Das Erhebungsblatt der Volksschule im Original (nur für die 1. Klasse), die Schulnachricht des Kindes im Original, und eine Kopie der Schulnachricht müssen zum Anmeldegespräch mitgebracht werden.

Beliebte Gymnasien in Wien

1. Sigmund-Freud-Gymnasium

Wohlmutstraße 3, 1020 Wien

Das Gymnasium bietet die Wahl zwischen einem Gymnasium mit Latein oder Französisch ab der 3. Klasse und einem Realgymnasium mit Darstellender Geometrie ab der 7. Klasse. Ab dem Schuljahr 2024/2025 bietet die Schule auch eine „Bewegte Klasse“ für sportbegeisterte Schüler an.

2. Parhamergymnasium

Parhamerplatz 18, 1170 Wien

Das Parhamergymnasium hat drei Zweige: Sportklassen, Bilingualklassen und ein Wirtschaftskundliches Gymnasium. Die Sportklassen sind ausschließlich für Mädchen und bieten einen Fokus auf Turnunterricht und Sportwochen. In den bilingualen Klassen erfolgt der Unterricht auf Englisch, mit Latein oder Französisch als zweiter Fremdsprache. Der wirtschaftskundliche Zweig legt seinen Schwerpunkt auf Geographie.

3. Theresianum

Favoritenstraße 15, 1040 Wien

Das Theresianum ist ein Gymnasium für Mädchen und Burschen und bietet eine umfassende Ausbildung von der Unterstufe bis zur Matura. Es hat einen bilingualen Zweig, in dem der Unterricht in deutscher und englischer Sprache stattfindet. Schüler erhalten eine ganzheitliche Ausbildung mit einem breiten Fächerspektrum, einschließlich Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Sport. Das Theresianum betont den internationalen Austausch.

4. BG9 – Gymnasium

Wasagasse 10, 1090 Wien

Das Gymnasium legt einen Schwerpunkt auf „Kommunikation und Sprachkompetenz“. Es bietet einen humanistischen Zweig mit Altgriechisch oder einer modernen Fremdsprache und die Möglichkeit, in bis zu vier Fremdsprachen das Maturaniveau zu erreichen. Im Realgymnasium mit dem Schwerpunkt „Informations- und Kommunikationstechnologien“ erhalten Schüler neben zwei Fremdsprachen eine fundierte Ausbildung am Computer.

5. Privates Gymnasium Sacré Coeur Wien

Rennweg 31, 1030 Wien

Das Gymnasium teilt sich in einen Zweig für Gymnasium (Europaklasse) und Realgymnasium auf. Es bietet unter anderem Spanisch als zweite lebende Fremdsprache, Latein, AGM (Angewandte Geometrie und Mathematik) sowie einen musisch-kreativen Zweig ab der 1. Klasse.

Die Entscheidung für die richtige Schule ist wichtig, und Eltern sollten die Schwerpunkte und Angebote der Schulen gut prüfen, um die passende Wahl für ihre Kinder zu treffen.