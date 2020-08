Wiener Rich-Kids planen Mega-Coronaparty im Schloss

Nach der eskalierten Villen-Party in Döbling, plant der Veranstalter das nächste Event – in einem Mega-Schloss.

Vor vier Wochen feierten in einer Döblinger Luxus-Villa, neureiche Wiener, eine Corona-Party. 500 Menschen ließen es Krachen und schockierten die Öffentlichkeit mit der Rücksichtslosigkeit und Missachtung der Corona-Regeln. Zu „Heute.at“ erklärte der Veranstalter zynisch: “Wir hatten Masken vorbereitet, leider hat sie niemand benutzt”.

Trotz des Veranstaltungsverbots wollen die Rich-Kids weiterfeiern und das nun sogar in einem Schloss in der Steiermark. Auf Instagram werben sie bereits für das Event am 5. September und auch für die neue Mitgliedschaft. Denn wer dem Feier-Verein beitritt darf auf die Party und übernimmt die Verantwortung. Somit umgehen die Veranstalter das Verbot und begeben sich in eine Grauzone.

Könnts euch an die Party mit 800 Leuten vor ein paar Wochen in Döbling erinnern? Diese Dudes machen wieder eine Party. 🙃😉😌 Eine private um damit jeweilige Beschränkungen zu umgehen. Und dafür muss man nur einen Verein beitreten. 🤮 pic.twitter.com/XEie8zS2KO — laura pizzeroni 🐍🍕 (@stromberger1) August 26, 2020

Die Party soll wie auch letztes Mal protzig und ausgelassen werden. Die Anfahrt soll per Bus (33€), mit einem Privat-Chauffeur vom Startup MyRide (190€) oder in einer Luxus-Limo mit Champagner (450€) möglich sein. “Sollte jemand nach der Party dann nicht mehr selber fahren können, stellen wir noch extra Chauffeure in feinen Lederhandschuhen bereit”, erklärte der MyRide-Gründer Philipp Kornfeld (21) im Gespräch mit „Heute.at“.