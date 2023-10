Wiener Schule verschickt Warnung an Jüdische Familien

Die Hamas hat den heutigen Freitag zum weltweiten „Tag des Zorns“ erklärt. Ein Aufruf, der die jüdische Gemeinde in Wien tief beunruhigt. In Reaktion darauf hat eine jüdische Schule in der Stadt Handlungsempfehlungen an die Eltern verschickt, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten.

Nach beginn des Krieges in Israel hat sich eine jüdische Schule in Wien dazu entschlossen, Handlungsempfehlungen an die Eltern zu schicken. Diese wurden aufgrund diverser Aufrufe zur Gewalt der Hamas formuliert und betreffen den Freitag, 13. Oktober 2023.

Warnungen an Eltern und Kinder

Dabei werden jüdische Kinder dazu angehalten, sich auf dem Schulweg von Erwachsenen begleiten zu lassen und auf Provokationen nicht einzugehen. Bei jeglichen Vorfällen sollen sie unverzüglich die Polizei kontaktieren.

Evakuierte Österreicher aus Israel

Am Donnerstagnachmittag landete die erste AUA-Maschine mit 176 aus Israel evakuierten Personen leicht verspätet am Flughafen Wien-Schwechat.

Laut Angaben des Außenministeriums waren in der Airbus-Maschine, die um 15.14 Uhr landete, 139 österreichische Staatsbürger und ihre Angehörigen sowie Staatsangehörige aus Israel, Polen, Deutschland, den USA, Frankreich, Kroatien, Schweden, Ungarn und Großbritannien anwesend.