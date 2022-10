Wiener Tankstelle verkauft Diesel und Super Plus zum Spottpreis

Noch einmal günstig volltanken – das heute an einer Wiener Tankstelle im 12. Wiener Bezirk möglich. Dort purzelte nämlich der Preis für Diesel und Super Plus. Waren die Preise wirklich gewollt?

Die Avanti Tankstelle in der Edelsinnstraße 16, 1120 Wien, wird sich am Dienstag vor zahlreichen Kunden kaum retten können. Denn jetzt wird sich herumsprechen, dass es nur hier Diesel für 1,23 Euro und Super Plus für nur 1,22 Euro gibt – also um knapp 80 Cent billiger als bei den restlichen Tankstellen in Österreich.

“Avanti Edelsinnstrase JETZT! Bin gleich mit dem zweiten Auto gekommen. Da hat sich das richtig ausgezahlt. Edit: bin gerade vorbeigefahren. Die Tankstelle ist leer und der Preis ist noch immer so niedrig ich glaube die meisten Menschen fahren mit einem Tunnelblick durchs Leben.”, schreibt Lesereporter Thomas Busek auf seiner Facebook-Seite.

Purzelnde Preise sind kein Fehler?

Einen Fehler soll der Tankwart aber nicht gemacht haben, denn laut den Rechnungen wurden keine falschen Zahlen auf der Tankanzeige eingetippt. Das bestätigte der Wiener Fotograf Thomas Busek (www.photom.at) indem er die Rechnungen fotografiert hat und bereits zwei Autos vollgetankt hat. Wir haben Avanti bereits kontaktiert, jedoch gibt es noch keine Antwort diesbezüglich.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die Fotos und Rechnungen ansehen!