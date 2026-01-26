Wiens Mega-Plan: 5 neue Stadtteile für 4.500 Familien

Wien baut an der Zukunft: Fünf neue Stadtgebiete mit 4.500 geförderten Wohnungen entstehen. Die Metropole wächst mit innovativen Konzepten und bleibt ihrer sozialen Linie treu.

Wien setzt bei der Stadtentwicklung auf Hochtouren. In diesem Jahr werden fünf umfangreiche urbane Gebiete in Angriff genommen, die nach vollständiger Fertigstellung über 4.500 geförderte Wohneinheiten umfassen werden. Die Bundeshauptstadt erweitert sich mit zwei komplett neuen Entwicklungsarealen und einem zusätzlichen großflächigen Erneuerungsgebiet, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. In der Praxis bedeutet dies den Start neuer Viertel sowohl in Wien-Simmering am Gasometer-Vorfeld als auch entlang der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt. An diesen Standorten entstehen insgesamt 650 geförderte Wohnungen.

Ganzheitliche Stadtplanung

Die Planungen gehen jedoch weit über den reinen Wohnraum hinaus. Bei der Konzeption der neuen Stadtteile wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt: Sie integrieren Grünflächen, gemeinschaftlich nutzbare Bereiche, lokale Versorgungseinrichtungen sowie zukunftsweisende Wohnkonzepte – beispielsweise speziell für Alleinerziehende oder generationenübergreifendes Zusammenleben. „Als Metropole des sozialen Wohnbaus setzt Wien international neue Maßstäbe für leistbares Wohnen und kurbelt gleichzeitig den Wirtschaftsmotor Bauwirtschaft an“, erklärt Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ).

Bezirke aufwerten

Gleichzeitig investiert die Stadt in die Aufwertung bestehender Wohngebiete. Das Stadterneuerungsprogramm WieNEU+ sorgt für umfassende Verbesserungen ganzer Bezirksteile. Die Maßnahmen umfassen die Sanierung von Fassaden, die Neugestaltung von Erdgeschoßzonen und Geschäftsflächen, die Unterstützung lokaler Unternehmen sowie die Belebung der Grätzl.

Nach bereits durchgeführten Projekten in Wien-Favoriten, Wien-Brigittenau und Wien-Hernals steht demnächst die Umgebung des Schlingermarkts in Wien-Floridsdorf auf dem Programm.