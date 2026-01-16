Geisterstation erwacht: Wiener U-Bahn-Netz wächst nach sechs Jahren wieder

Nach sechsjähriger Pause wächst das Wiener U-Bahn-Netz wieder: Ab Montag hält die U2 auch am Lina-Loos-Platz – ein wichtiger Meilenstein für den Osten der Stadt.

Am kommenden Montag erweitert sich das Wiener U-Bahn-Netz um eine zusätzliche Station. Die U2-Linie, die bislang die Strecke zwischen Wien-Donaustadt (Aspernstraße) und Wien-Donaustadt (Hausfeldstraße) ohne Zwischenhalt bediente, wird ab dem 19. Jänner auch am neu errichteten Lina-Loos-Platz halten. Mit dieser Erweiterung wächst die Gesamtzahl der Stationen im Netz der Wiener Linien auf insgesamt 110 an. Die letzte Netzerweiterung liegt mittlerweile über sechs Jahre zurück – damals wurden im September 2017 im Zuge des U1-Ausbaus nach Wien-Favoriten (Oberlaa) neue Haltestellen in Betrieb genommen.

Neuer Verkehrsknotenpunkt

Der Lina-Loos-Platz als neuer Verkehrsknotenpunkt liegt im östlichen Stadtgebiet zwischen den bestehenden U2-Stationen Aspernstraße und Hausfeldstraße unweit der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt. Obwohl das umliegende Gebiet derzeit noch von Bauarbeiten geprägt ist, markiert die Inbetriebnahme der Station einen wesentlichen Entwicklungsschritt im Ausbau der städtischen Verkehrsinfrastruktur.

Die Wiener Linien sehen die kontinuierliche Netzentwicklung als notwendige Antwort auf das anhaltende Bevölkerungswachstum und die fortschreitende Stadtentwicklung.