„Wir sind am Limit“: Stöger fehlen gegen WSG Tirol bis zu 13 Spieler

Personalkrise bei Rapid: Bis zu 13 Spieler könnten gegen WSG Tirol fehlen. Trainer Stöger spricht von einem Team am Limit – nach der Niederlage gegen Craiova folgt der nächste Härtetest.

Die Personalnot bei Rapid spitzt sich dramatisch zu. „Wir sind am Limit“, räumt Trainer Peter Stöger vor dem Gastspiel bei der WSG Tirol (14:30) unumwunden ein. Nach der jüngsten Pleite in der Conference League gegen Craiova plagen die Hütteldorfer nicht nur mentale Sorgen – auch der Gesundheitszustand vieler Akteure bereitet Kopfzerbrechen. Bis zu 13 Spieler stehen auf der Kippe. Dass tatsächlich alle ausfallen, erscheint zwar unwahrscheinlich – ausgeschlossen ist es allerdings nicht.

Lange Verletztenliste

Die Verletztenliste liest sich wie ein Who-is-Who des Rapid-Kaders: Jean Marcelin, Claudy Mbuyi, Petter Nosa Dahl, Jakob Schöller, Tobias Borkeeiet und Noah Bischof fallen definitiv aus. Jannes Horn hat es zudem mit einer Erkrankung erwischt. Doch damit nicht genug: Bei Nenad Cvetkovic, Furkan Demir und Romeo Amane ist der Einsatz fraglich, während Janis Antiste und Martin Ndzie zuletzt ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen kämpften.

Selbst Lukas Grgic, der seit Mitte August in keiner Partie länger als 65 Minuten auf dem Platz stand, hat noch nicht zu seiner vollen Fitness zurückgefunden.