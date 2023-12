Wird Zlatan Ibrahimovic der neue Trainer von AC Milan?

Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des pensionierten schwedischen Fußballers Zlatan Ibrahimovic zum AC Milan nehmen zu. Laut der renommierten italienischen Zeitung La Repubblica könnte Ibrahimovic die Trainerposition des derzeit schwächelnden Vereins übernehmen.

Ibrahimovic, der mit Milan auch den italienischen Meistertitel gewann, hat eine enge Beziehung zum Verein. Bereits im letzten Monat wurde in italienischen Medien spekuliert, dass er zum Verein zurückkehren könnte. Allerdings ist noch unklar, in welcher Funktion er tätig sein könnte. Neben der Position des Trainers wurden auch Rollen als Co-Trainer, Berater oder sogar Sportdirektor diskutiert.

Pioli steht unter Druck

Der derzeitige Trainer des AC Milan, Stefano Pioli, steht unter Druck. Der Verein hat in der Meisterschaft und in der Champions League keine beeindruckenden Ergebnisse erzielt. Nach einer 3:2-Niederlage gegen Atalanta in der Meisterschaft wird in italienischen Medien über einen möglichen Abgang von Pioli spekuliert.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Informationen über Ibrahimovic’s mögliche Rückkehr zu AC Milan und die Übernahme der Trainerposition noch nicht bestätigt sind. Sie basieren auf Gerüchten und unbestätigten Informationen. Die genaue Rolle, die Ibrahimovic beim AC Milan spielen könnte, bleibt daher weiterhin unklar.