In der Organisation der Botschaft der Republik Serbien in Österreich, der Vertretung der Republika Srpska in Österreich sowie des Dachverbandes für serbische Vereine in Wien werden die „Wirtschafts- und Kulturtage Serbiens und der Srpska in Österreich“ am 4. Oktober 2019 um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Kursalons Hübner (Johannesgasse 3, 1010) eröffnet.

Das Eröffnungsprogramm findet im Beisein von angesehenen Gästen aus dem öffentlichen und kulturellen Leben aus Serbien und der Republika Srpska, Vertretern der serbischen Diaspora in Österreich und Gästen aus dem öffentlichen Leben aus Österreich statt.

Zu diesem Anlass werden unter anderem die prominenten Opernsänger der Belgrader Nationaloper (Jasmina Trumbetaš Petrović, Jadranka Jovanović und Dejan Maksimović), Ballett-Tänzer des Belgrader Nationaltheaters (Konstantin Kostjukov, Tatjana Tatić und Igor Pastor), Philharmonie aus Banja Luka, serbische Kultur- und Kunstvereine aus Wien „Branko Radičević“ und „Stevan Mokranjac“ sowie die Ethno-Gesangsgruppe „Una“ aus Novi Sad vor dem Publikum in Wien auftreten.

Die „Wirtschafts- und Kulturtage Serbiens und der Republika Srpska in Österreich“ laufen bis zum 30. Oktober. Das Programm zielt hauptsächlich darauf ab, die Kultur und Kunst der Republik Serbien und der Republika Srpska dem Publikum in Österreich zu präsentieren. Im Oktober kommen Theaterschauspieler aus Belgrad und Banja Luka nach Wien. Außerdem sind mehrere Ausstellungen und Konzerte geplant. Darüber hinaus sind im Rahmen des Veranstaltungsprogramms Präsentationen der wirtschaftlichen und touristischen Potenziale der Republik Serbien und der Republik Srpska vorgesehen.

Die „Wirtschafts- und Kulturtage Serbiens und der Republika Srpska in Österreich“ sind von der Präsidentin der Republika Srpska, Željka Cvijanović, der Regierung der Republika Srpska und Außenministerium der Republik Serbien finanziert.

Ausführliche Informationen über jede dieser Veranstaltung findet ihr unter: www.vienna.mfa.gov.rs und www.rep-srpska.at