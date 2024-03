Wissenschaftliche Studie: Das ist der lustigste Witz der Welt

Humor ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Was uns zum Lachen bringt, ist eine Frage, die ebenso komplex wie faszinierend ist. Der Psychologe Richard Wiseman hat es sich zur Aufgabe gemacht, den lustigsten Witz der Welt zu finden. Eine Mission, die ihn tief in die Wissenschaft des Humors geführt hat.

Richard Wiseman hat sich auf eine einzigartige Forschungsreise begeben. Mit einer Website als Plattform sammelte er 40.000 Witze und ließ diese von über 100.000 Menschen bewerten. Sein Ziel: Den lustigsten Witz der Welt zu finden. Doch was macht einen Witz wirklich lustig? Die Antwort ist komplexer, als man denkt.

Humor ist nicht universell. Was uns zum Lachen bringt, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab: Alter, Kultur, Bildung, Lebenserfahrung, um nur einige zu nennen. Wisemans Forschung zeigt, dass es kein universelles Rezept für den perfekten Witz gibt.

Ente bei Tier-Witzen am beliebtesten

Einer der Witze, die in Wisemans Studie am besten abschnitten, geht so: „Zwei Enten sitzen auf einem Teich. Eine der Enten sagt: ‚Quak‘. Die andere antwortet schnell: ‚Das wollte ich auch gerade sagen!'“ Laut Wiseman war die Ente das lustigste Tier in den gesammelten Witzen.

Doch Humor ist nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern auch der kulturellen Präferenzen. Während die Briten trockene und absurde Witze bevorzugen, neigen die Amerikaner zu Witzen mit einem Hauch von Aggression.

Aber was macht einen Witz wirklich lustig? Neben Schock und Überraschung ist es vor allem der „Kick der Entdeckung“, ein Begriff, den der Physiker Richard Feynman prägte. Humor funktioniert ähnlich wie eine wissenschaftliche Entdeckung: Er führt uns in eine Richtung und ändert dann plötzlich unsere Wahrnehmung.

Das ist, laut Studie, der lustigste Witz

„Zwei Jäger sind in den Wäldern unterwegs, als einer von ihnen zusammenbricht. Er atmet nicht und seine Augen sind glasig, also ruft sein Freund den Notruf. ‚Mein Freund ist tot! Was soll ich tun?‘ Die Telefonistin antwortet: ‚Beruhigen Sie sich, Sir. Ich kann Ihnen helfen. Vergewissern Sie sich zuerst, dass er tot ist.‘ Es herrscht Stille, dann ein lauter Knall. Der Mann ist wieder am Telefon und fragt: ‚Ok, was jetzt?'“

Die Wissenschaft des Lachens ist ein weites und komplexes Feld. Doch die Forschung von Richard Wiseman zeigt, dass es durchaus möglich ist, den lustigsten Witz der Welt zu finden. Zumindest für einen Moment, bis der nächste Witz uns zum Lachen bringt. Denn das ist das Schöne am Humor: Er ist immer für eine Überraschung gut.