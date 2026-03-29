Wizz Air baut Angebot in Bosnien aus – Flughafen Tuzla wächst rasant

Tuzla hebt ab – und diesmal gleich doppelt. Der Flughafen schreibt nach einer schwierigen Phase ein neues Kapitel seiner Geschichte.

Nach einer zweijährigen Unterbrechung ist Wizz Air seit Ende 2025 wieder mit einer eigenen Basis am Internationalen Flughafen Tuzla vertreten. Das erste Basisflugzeug wurde im Dezember des vergangenen Jahres stationiert – und seit heute ist offiziell auch ein zweites Flugzeug von dort aus im Einsatz.

„Das ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung unseres Flughafens und seine Rolle als regional bedeutsamer Verkehrsknotenpunkt. Mit dem zweiten Basisflugzeug können wir unsere operativen Kapazitäten ausbauen, mehr Flüge anbieten und unsere Bevölkerung besser an europäische Destinationen anbinden“, erklärte Flughafendirektor Djevad Halilcevic.

Neues Streckennetz

Mit der Kapazitätserweiterung geht auch ein breiteres Streckennetz einher. Neu eingeführt wurde unter anderem eine Direktverbindung zwischen Tuzla und Bratislava, die die Beziehungen zwischen Bosnien und Herzegowina und der Slowakei – insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus – weiter vertiefen soll.

„Wir bedienen mit Wizz Air derzeit 13 Destinationen, dazu kommen zwei Anbieter mit Verbindungen nach Istanbul. Vom 1. Jänner bis heute verzeichnen wir knapp 90.000 Passagiere – das entspricht einem Zuwachs von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, so Halilcevic weiter.

Rekordziel 2026

Für das Jahr 2026 peilt der Flughafen Tuzla einen neuen Passagierrekord an: Laut Jahresplan sollen bis Jahresende rund 800.000 Reisende abgefertigt werden. Kantonsminister Almir Zilic, zuständig für Handel, Tourismus und Verkehr, verwies auf die schwierige Ausgangslage, aus der heraus diese Entwicklung möglich wurde: „Wir haben eine Phase der Stagnation erlebt und mussten uns ernsthaft fragen, wie es mit dem Flughafen weitergehen soll.“

„Heute sehen wir die Früchte der enormen Anstrengungen der Kantonsregierung Tuzla. Allein im vergangenen Jahr wurden 1,5 Millionen Konvertible Mark bereitgestellt, für Infrastrukturprojekte sind mehr als fünf Millionen Mark vorgesehen, und für die Subventionierung von Flügen sind für 2026 weitere zwei Millionen KM eingeplant.“

Ende Juni oder Anfang Juli soll mit Chair Airlines eine Direktverbindung nach Zürich aufgenommen werden.