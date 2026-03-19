Reiseboom am Balkan: 100 neue Flugrouten nach Europa

Der Balkan hebt ab: Neue Flugverbindungen vernetzen die Region wie nie zuvor – und manche Städte stehen dabei ganz oben auf der Liste.

Der Flugverkehr in Südosteuropa erlebt heuer einen bemerkenswerten Aufschwung: Bis zu 100 neue Flugrouten sollen in der Region eingeführt werden und zahlreiche Städte auf dem Balkan mit europäischen und internationalen Destinationen verbinden. Das Spektrum reicht von saisonalen Sommerverbindungen bis hin zu ganzjährigen Strecken, betrieben von etablierten europäischen und regionalen Fluggesellschaften. Die Entwicklung gilt als deutliches Signal für ein wachsendes Reiseaufkommen sowie für die zunehmende Bedeutung des touristischen und geschäftlichen Verkehrs in der gesamten Region.

Podgorica führt

Den größten Zuwachs verzeichnet Podgorica mit insgesamt 20 neuen Verbindungen. SunExpress nimmt ab 12. Juni Kurs auf Izmir und ab 14. Juni auf Antalya, Ryanair fliegt ab 3. Mai nach Posen. Den Löwenanteil der neuen Strecken steuert Wizz Air bei: Ab 29. März geht es nach Malmö, ab 30. März nach Beauvais, ab 31. März nach Hamburg und Maastricht. Im Mai und Juni folgen Chania, Bratislava, Barcelona, Basel, Rzeszów, Karlsruhe, Köln, Ljubljana, Rom, Posen, Vilnius, Danzig und schließlich Breslau ab 16. Juni.

Belgrad kommt auf 16 neue Routen. airBaltic verbindet die serbische Hauptstadt ab 30. März mit Riga, Royal Jordanian nimmt ab 1. April Amman ins Programm, Eurowings startet ab 17. Juli nach Köln. Wizz Air ergänzt das Angebot mit Flügen nach Alghero, Palermo, Chania und Pisa sowie einer Winterverbindung nach Grenoble ab 3. Jänner. Air Serbia wiederum baut sein Netz erheblich aus: Santorin ab 30. April, Baku ab 3. Mai, Nischni Nowgorod ab 19. Mai, Toronto ab 23. Mai, Alicante ab 1. Juni, Brac ab 20. Juni, Sevilla ab 30. September, Teneriffa ab 27. Oktober und Tromsø ab 14. Dezember.

Dubrovnik erhält elf neue Verbindungen. Wizz Air fliegt ab 23. Mai nach Cluj, ab 7. Juni nach Danzig, ab 8. Juni nach Budapest und ab 23. Juli nach Kattowitz. Ryanair bedient Budapest ab 2. Juni und Danzig ab 4. Juni. Jet2 nimmt ab 1. Mai Glasgow ins Programm, Croatia Airlines startet ab 4. Mai nach Stuttgart, Sun d’Or verbindet Dubrovnik ab 25. Mai mit Tel Aviv, Smartwings fliegt ab 26. Mai nach Kattowitz, und Aegean Airlines nimmt ab 1. Juni Thessaloniki ins Angebot.

Tuzla bekommt neun neue Strecken. Wizz Air eröffnet ab 29. März Verbindungen nach Göteborg und Bratislava, ab 30. März nach Berlin sowie ab 31. März nach Beauvais, Frankfurt-Hahn und Larnaka. Hinzu kommen Nile Air nach Hurghada ab 3. Juni, Air Cairo ebenfalls nach Hurghada ab 15. Juni sowie Chair nach Zürich ab 28. Juni.

Auch Pristina wächst um neun neue Routen. Wizz Air startet ab 17. März nach Bratislava und ab 22. September nach Rom. SunExpress fliegt ab 15. Juni nach Bodrum, Eurowings nimmt ab 1. Juli Köln ins Programm. Die Regionalgesellschaft gp aviation verbindet Pristina ab 30. März mit Salzburg, Brüssel und Wien, ab 15. Juni mit Rimini und ab 19. Juni mit Bergamo.

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Weitere Zuwächse

Skopje verzeichnet fünf neue Verbindungen: Wizz Air fliegt ab 30. März nach Neapel und Budapest, ab 15. Juli nach Palermo und ab 18. Juli nach Alghero. AJet ergänzt das Angebot ab 2. Juli mit einer Strecke nach Bodrum.

Sarajevo erhält ebenfalls fünf neue Routen. Transavia nimmt ab 17. April Paris-Orly ins Programm, Eurowings startet ab 9. Mai nach Berlin, Israir verbindet Sarajevo ab 27. Juni mit Tel Aviv. AJet fliegt ab 28. Juni nach Bodrum und ab 1. Juli nach Ankara.

Ohrid kommt auf fünf neue Verbindungen: Wizz Air startet ab 17. März nach Bratislava, ab 30. März nach Mailand, ab 7. Juni nach Breslau und ab 8. Juni nach Kattowitz. TUI nimmt ab 27. Mai London ins Programm.

Rijeka bekommt vier neue Strecken: Wizz Air fliegt ab 9. Juni nach Danzig, Lublin und Kattowitz, Swiss verbindet Rijeka ab 29. Juni mit Zürich.

Split erhält drei neue Verbindungen: United Airlines nimmt ab 30. April Newark ins Programm, Croatia Airlines fliegt ab 5. Mai nach Nantes, und Vueling startet ab 16. Juni nach Bilbao.

Tivat wächst ebenfalls um drei neue Routen: British Airways verbindet den montenegrinischen Ferienort ab 14. Mai mit London-Heathrow, TUI fliegt ab 17. Mai nach Amsterdam, Iberia nimmt ab 18. Juli Madrid ins Programm.

Ljubljana bekommt drei neue Verbindungen: Pegasus Airlines startet bereits ab 26. Jänner nach Istanbul-Sabiha, easyJet nimmt ab 4. April Edinburgh ins Angebot, und Wizz Air fliegt ab 2. Juni nach Skopje.

Zadar erhält zwei neue Strecken von Wizz Air: ab 9. Juni nach Budapest und Warschau. Pula bekommt zwei neue Jet2-Verbindungen nach London-Gatwick ab 2. Mai und East Midlands ab 24. Mai. Zagreb wächst um zwei neue Routen: Neos fliegt ab 1. Mai nach Reykjavik, Sun d’Or nimmt ab 24. Mai Tel Aviv ins Programm.

Nis erhält eine neue Verbindung: Wizz Air fliegt ab 5. Jänner aus Dortmund an. Mostar bekommt ab 29. März eine neue Strecke nach Sofia, betrieben von Bulgaria Air.

Und die Adriainsel Brac wird ab 20. Juni von Air Serbia direkt mit Belgrad verbunden.