Trotz Warnung: Serbien stockt Flüge nach Kroatien auf

Belgrad warnt vor Kroatien – und fliegt gleichzeitig öfter dorthin. Ein staatlicher Widerspruch sorgt für politischen Zündstoff.

Das serbische Außenministerium hat eine offizielle Reisewarnung für Kroatien herausgegeben. „Aufgrund der jüngsten Ereignisse in der Republik Kroatien und der zunehmend häufigeren Vorfälle, Spannungen und widrigen Sicherheitslage empfehlen wir den Bürgern der Republik Serbien, in der kommenden Zeit nicht in die Republik Kroatien zu reisen, es sei denn, dies ist absolut notwendig“, hieß es in der entsprechenden Mitteilung. Im Rahmen eines neu eingeführten Reise-Ampel-Systems wurde Kroatien der Stufe „Orange“ zugeordnet – der zweithöchsten Kategorie unterhalb der Höchststufe „Rot“.

Damit ist das beliebte Urlaubsland, das jährlich rund 21 Millionen Touristen anzieht, das einzige europäische Reiseziel, das Belgrad mit einer derart hohen Warnstufe versieht.

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Die enge Verflechtung zwischen beiden Ländern zeigt sich auch am Arbeitsmarkt: Jedes Jahr arbeiten rund 20.000 Menschen aus Serbien im kroatischen Tourismussektor.

Air Serbias Ausbau

Bemerkenswert ist, was zeitgleich aus Belgrad verlautet: Die staatliche Fluggesellschaft Air Serbia hat angekündigt, ihr Streckennetz nach Kroatien im Sommer ausbauen zu wollen. CEO Jiri Marek zufolge sollen künftig auch zwei wöchentliche Verbindungen zur Adriainsel Brač in den Flugplan aufgenommen werden. Die Gesamtzahl der wöchentlichen Flüge zwischen den beiden Ländern steigt damit auf 38.

Oppositions-Kritik

Der offensichtliche Widerspruch zwischen Warnung und Angebotsausweitung blieb in der serbischen Innenpolitik nicht ohne Echo. Oppositionspolitikerin Valentina Rekovic kommentierte die Situation mit sichtlicher Belustigung: „Es scheint, als hätte Suzana Vasiljevic ihre Kollegen nicht darüber informiert, dass ihr Regierungschef Kroatien für sehr gefährlich hält.“

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Für Rekovic wirft die Angelegenheit grundsätzliche Fragen auf: „Entweder waren die Warnungen leere Propaganda, oder die staatlichen Institutionen wissen nicht, was sie tun.“