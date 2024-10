Wo sind Jay-Z und Beyoncé? Beide ernten Shit-Storm (VIDEOS)

In New York ist der Musikmogul Sean Combs, besser bekannt als Diddy, mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, KOSMO berichtete. Während Diddy in Untersuchungshaft sitzt, geraten auch seine langjährigen Weggefährten Jay-Z und Beyoncé ins Kreuzfeuer der öffentlichen Diskussion. Es wird spekuliert, dass sie möglicherweise in Diddys mutmaßliche Machenschaften verwickelt sind. Jay-Z soll ähnliche Neigungen haben.

Enge Verbindungen in der Musikszene

Diddy und Jay-Z verbindet eine langjährige Geschichte in der Musikbranche. Jay-Z war bereits 1997 auf Diddys Debütalbum „No Way Out“ zu hören und begleitete ihn auf der dazugehörigen Tour. Ihre Zusammenarbeit erstreckte sich auch auf zahlreiche gemeinsame Auftritte und Events, darunter die „White Partys“ und Gala-Veranstaltungen wie die Grammy Awards. Auch 2022 traten sie gemeinsam bei der Ehrung von DJ Khaleds Stern auf dem Walk of Fame auf.

FOTO: EPA/Paul Buck

Die Sängerin Jaguar Wright hat bereits des Öfteren in den letzten Jahren gravierende Anschuldigungen erhoben und behauptet, Jay-Z sei noch verwerflicher als Diddy. Wright ist bekannt für ihre aufsehenerregenden Aussagen, die jedoch oft mit Vorsicht zu genießen sind. In der Vergangenheit verbreitete sie das Gerücht, Mary J. Blige sei lesbisch.

In den 1990er Jahren führte Jay-Z Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen, die Schlagzeilen machten. Erwähnenswert sind seine Verbindungen zur Sängerin Foxy Brown, die damals 15 Jahre alt war, sowie zu Aaliyah, als sie 16 Jahre alt war. Mit Beyoncé, seiner jetzigen Frau, kam er in Kontakt, als sie 18 Jahre alt war. Hinzu kommt seine frühere Zusammenarbeit mit R. Kelly, der seit 2022 wegen Kinderpornografie verurteilt ist. Sie brachten 2002 das Album „The Best of Both Worlds“ heraus.

Internet-Theorien und Reaktionen – „4:44„

Aufgrund ihrer Ehe mit Jay-Z wird auch Beyoncé in die Gerüchte um Diddys angebliches Netzwerk hineingezogen. Auf Plattformen wie TikTok kursieren Theorien über eine vermeintliche Verbindung der drei Musiker, die durch ihre Geburtstage am vierten eines Monats gestützt werden: Jay-Z am 4. Dezember, Beyoncé am 4. September und Diddy am 4. November. Der Titel von Jay-Zs Album „4:44“ wird als Beweis dieser Verbindung zitiert.

FOTO: EPA/Larry W. Smith

Vermeintliche Opfer: Aaliyah und Michael Jackson

Die Diskussionen um Diddys Verhaftung und die möglichen Verwicklungen von Jay-Z und Beyoncé bewegen auch die sozialen Medien. Ein oft zitierter Song in diesem Zusammenhang ist „She Knows“ von J. Cole, dessen Text angeblich subtile Bezüge zum Trio enthält. Einige Theorien verleihen dieser Mutmaßung zusätzlichen Auftrieb, indem sie Jay-Z, Beyoncé und Diddy für die Tode prominenter Künstler wie Aaliyah und Michael Jackson verantwortlich machen.

Das Paar bleibt unter dem Radar

Seit dem Bekanntwerden von Diddys rechtlichen Problemen treten Jay-Z und Beyoncé selten öffentlich zusammen auf. Bei einem kürzlichen Auftritt anlässlich der Vorstellung von Beyoncés Whiskey „Sir Davis“ richteten sich die Kommentare auf ihren Social-Media-Kanälen nahezu vollständig auf den Skandal. Einige Nutzer forderten ein Ende von Beyoncés Karriere.

Social Media-Gerüchte: Verlust an Followern

Das Gerücht, dass die beiden über vier Millionen Follower auf Instagram verloren haben, wird von der Plattform „Social Blade“ widerlegt. Dort zeigt sich, dass Beyoncés Abonnentenzahl seit Monaten einen leichten Rückgang verzeichnet, während Jay-Z weiterhin eine stabile Fanbase von rund 900.000 Unterstützern hat. Ob diese Verluste dem Diddy-Skandal zuzuordnen sind, bleibt aktuell reine Spekulation.