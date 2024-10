Verlängerte Gartensaison trägt zum Wohlbefinden bei

Österreichs Hobbygärtner kennen das Problem. Wenn im Herbst die Blätter fallen und es mehr regnet als sonnig ist, vergeht die Lust auf den Außenbereich. Gleichzeitig setzt aber auch das wehmütige Gefühl des Abschieds ein.

Was waren die langen Abende unter freiem Himmel doch so schön und was hat die vielseitige Bewegung im Garten doch so gut getan. Niemand sagt, dass mit den ersten Regenwolken die Gartensaison endet. Es gibt Mittel und Wege, sie trocken zu verlängern.

Gartenpartys sind auch im Herbst noch schick

Im Herbst feiern Sie mit Ihren Freunden schon wieder drinnen? Warum eigentlich? Der Regen muss Ihnen nichts ausmachen. Kaufen Sie ein Pavillon und schon sind Sie geschützt. Ob für eine große Grillparty oder einfach nur zum gemütlichen Entspannen. Der Pavillon schützt Sie vor Regenwetter und ist eine Bereicherung für Ihren Außenbereich.

Die praktischen Partyzelte gibt es in unterschiedlicher Gestaltung. Wählen Sie ein rein überdachtes Modell, wenn Sie keine Angst vor seitlichem Regen bei Wind haben. Möchten Sie sichergehen, dass Ihre Sonnenliege bei Wind und Wetter sicher steht, ist ein Pavillon mit Seitenteilen eine gute Option. Bei den meisten Produkten können Sie die Seiten flexibel verschließen oder öffnen.

Gestalten Sie Ihre Terrasse mit einer Überdachung

Sie haben Ihr Schlafzimmer schon nachhaltig gestaltet, an die Kraft der Natur reicht es aber nicht ran. Nichts ist wohltuender als nach einem Tag im stickigen Büro noch eine Stunde auf der Terrasse zu sitzen und das Wetter zu genießen. Wenn es regnet, müssen Sie darauf nicht verzichten.

Rüsten Sie Ihre Terrasse mit einer dauerhaften Überdachung aus. Die gibt es aus unterschiedlichen Materialien zum Anbau. Mit ein bisschen handwerklichem Geschick gehen Sie aber noch einen Schritt weiter und bauen Ihre Überdachung einfach selbst. Etwas Holz, Plexiglas und ein Bauplan – mehr braucht es nicht für die Verlängerung der Gartensaison draußen.

Gartenarbeit ist auch im Herbst möglich

Hätten Sie es gewusst, dass Gartenarbeit nicht nur anstrengend ist, sondern auch gesundheitliche Vorzüge mitbringt? Wenn Sie Unkraut zupfen und wieder einmal darüber fluchen, freuen Sie sich lieber. Sie ersetzen das Fitnessstudio durch etwas, das Ihnen wirklich Spaß macht.

Im Herbst ist noch lange nicht Schluss mit blühenden Blumen und einer satten Gemüseernte. Jetzt ist die Zeit der Karotten und verschiedenen Kohlarten gekommen. Haben Sie sie im Frühjahr angebaut, gibt es bei der Ernte noch allerlei zu tun. Blumen wie Astern bereichern Ihren Garten mit ihrer bunten Vielfalt und verhindern, dass alles bei Regenwetter trist und grau wirkt.

Jeden Tag ein Stündchen raus

Klar, wenn es abends früher dunkel wird und die Temperaturen sinken, haben Sie keine Lust bis kurz vor Mitternacht draußen zu sitzen. Gehen Sie trotzdem täglich ein Stündchen raus, um Vitamin D zu tanken und die Gartensaison zu verlängern. Im September und Oktober bleibt es noch bis rund 19 Uhr hell, erst nach der Uhrumstellung wird es deutlich früher dunkel.

Und auch dann ist mit Gartenarbeit und Co. noch nicht Schluss. Bauen Sie ein kleines Gewächshaus in den Garten und schon können Sie auch im Winter in einer warmen Umgebung gärtnern.