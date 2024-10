Experte: Österreich muss sparen! Wird Klimabonus abgeschafft?

In einem klaren Statement im Rahmen der Sendung „ZIB2“ beim ORF hat der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, die wirtschaftspolitischen Programme der österreichischen Parteien einer scharfen Kritik unterzogen. Diese Programme, vorgestellt im Vorfeld der Nationalratswahl Ende September, sind voll neuer Ansätze zur Belebung der angeschlagenen österreichischen Wirtschaft. Badelt warnt jedoch vor mangelnder Umsetzbarkeit vieler dieser Versprechen.

Aktuelle Wirtschaftsprobleme in Österreich

Badelt beschreibt die aktuelle Lage der österreichischen Wirtschaft als „nicht berühmt“. Insbesondere die Bauwirtschaft und die Industrie litten unter Konjunkturproblemen, und die Inflation halte an. Dennoch sieht er keinen Anlass zur Panikmache. Kritik übt er an der „unseriösen und unrealistischen“ Herangehensweise der politischen Parteien an diese wirtschaftlichen Herausforderungen.

Vorstellungen der SPÖ unrealistisch

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) formuliert ihre Gegenfinanzierungsideen konkreter als die anderen Parteien, doch insbesondere deren Vorstellungen zur Vermögens- und Erbschaftssteuer bezeichnet Badelt als unrealistisch. Das zentrale Problem sei, dass die SPÖ keine umfassende Strategie vorgelegt habe, wie langfristig Defizite abgebaut werden sollen.

FPÖ und ÖVP zu naiv

Besonders die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und teilweise die Österreichische Volkspartei (ÖVP) verlassen sich auf Wirtschaftswachstum als Mittel zur Finanzierung künftiger Maßnahmen. Badelt hält diesen Ansatz für naiv und hebt hervor, dass solche Wachstumsraten kaum die gewünschten finanziellen Lösungen erzielen würden.

Kürzung der Mindestsicherung für Ausländer nutzlos

Der Experte warnt, dass Pläne zur Reduzierung der Lohnnebenkosten seitens FPÖ, ÖVP und auch den NEOS zu weiteren Budgetdefiziten führen könnten, die ebenfalls durch andere Maßnahmen wie Sozialkürzungen gedeckt werden müssten. Insbesondere die Vorstellung, durch Kürzung der Mindestsicherung für Ausländer erhebliche Einsparungen zu erzielen, erachtet Badelt als illusionär, da der tatsächliche Ausländeranteil der Mindestsicherung weit weniger als eine Milliarde Euro ausmache. Diese Diskrepanzen führen laut Badelt zu einer unzureichenden Kommunikation und erhöhen die Politikverdrossenheit der Bevölkerung.

Streichung des Klimabonus

Abschließend mahnt Badelt zu transparenterer Kommunikation und fordert langfristige strukturelle Reformen. Er stellt zudem einen eigenständigen, bislang unabgestimmten Vorschlag vor: Die Beibehaltung der CO2-Besteuerung und zeitweise Aussetzung des Klimabonus, was seiner Meinung nach der Bevölkerung kaum auffallen würde. Badelt appelliert abschließend an die Parteien, ihre Wirtschaftspläne ernsthafter und realistischer zu kommunizieren.

ÖVP und NEOS fordern Reform der Bildungskarenz

Auch die Bildungskarenz steht aktuell im Mittelpunkt politischer Debatten, die Ausgaben haben in den letzten Jahren stark zugenommen und erreichten im Jahr 2023 einen Betrag von 515 Millionen Euro. Allerdings profitieren von dieser Maßnahme nur wenige Niedrigqualifizierte, und das WIFO berichtet von einem moderaten negativen Einfluss auf die Beschäftigung. Daher fordern die ÖVP und die Neos eine Reform dieser Regelung, um die Effektivität zu erhöhen und die Zielgruppe besser zu unterstützen.

Lesen Sie auch: Netflix erhöht erneut Preise in Österreich Netflix passt seine Abonnementkosten in Österreich an, wie das Unternehmen mitteilte. Alle drei Abostufen des Streamingdienstes werden teurer.

Klimaschutzministerium schlägt Verwendungszweck für Klimabonus vor Seit Montag findet die Auszahlung des Klimabonus statt. Rund 8,7 Millionen Anspruchsberechtigten haben ihren Bonus bereits auf dem Konto.

Explosiver Anstieg rechtsextremer Straftaten in Österreich Ein Teil des Anstiegs sei auf die Novellierung des Verbotsgesetzes zurückzuführen. Gegen das Gesetz wurden aktuell 504 Verstöße festgestellt.

Budget-Belastung: Pensionen

Die Zuschüsse zum staatlichen Pensionssystem stellen eine der größten strukturellen Belastungen für das Budget dar. Eine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters schließen sowohl die ÖVP als auch die SPÖ derzeit aus, ebenso wie ein Aussetzen der gesetzlichen Pensionsanpassung. Die Abschaffung temporärer, außertourlicher Maßnahmen könnte jedoch jährlich etwa 100 Millionen Euro einsparen, dazu zählt beispielsweise die aktuell ausgesetzte Aliquotierung. Diese Diskussion verdeutlicht die finanziellen Herausforderungen im Pensionssystem und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Lösung.