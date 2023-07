Wohnkosten-Alarm: Wiener Wohnen reagiert auf steigende Nachfrage

Inmitten anhaltender Inflation und steigender Lebenshaltungskosten steigt auch die Nachfrage nach Ratenzahlungen für Wohnkosten in Wien. Wiener Wohnen, als städtischer Wohnungsanbieter, unternimmt entsprechende Schritte, um den Bewohnern entgegenzukommen.

Mit der laufenden wirtschaftlichen Unsicherheit und steigenden Preisen verzeichnet Wiener Wohnen einen Anstieg bei Anfragen und Anträgen für Ratenzahlungen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es bereits 6.300 Ratenvereinbarungen, was mehr als die Hälfte aller Vereinbarungen ausmacht, die es in den beiden Vorjahren insgesamt gab. In den Vorjahren waren es jeweils knapp über 10.000. Wie sich das weitere Jahr entwickelt, kann man noch nicht voraussagen.

Um die Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen, setzt Wiener Wohnen verschiedene Maßnahmen um. So wurde der Zugang zu Ratenvereinbarungen vereinfacht. Seit April müssen die Mieter nur noch ein Viertel der Rückstände bezahlen, um eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Für die Rückzahlung des Restbetrags haben die Mieterinnen und Mieter zwölf Monate Zeit.

Zudem hat Wiener Wohnen Anfang des Jahres die Sozialberatung für Mieterinnen und Mieter ausgebaut, die von Zahlungsschwierigkeiten oder Mietzinsrückständen betroffen sind. Sie können sich an zwei Halbtagen pro Woche im Servicecenter beim Gasometer von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern beraten lassen. Unterstützung kommt auch von der Stadt, die etwa einen Gemeindebaubonus anbietet, der ab September ausgezahlt wird.