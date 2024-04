Wollten es festhalten: Sturm wirbelt Zelt und Menschen durch die Luft (VIDEO)

In einem dramatischen Vorfall wurde die Stadt Yichang in China von einem heftigen Sturm heimgesucht. Augenzeugen berichteten von alarmierenden Szenen, als plötzlich die Überdachung eines belebten Restaurants – unter der sich Gäste und Mitarbeiter befanden, die versuchten sie zu sichern – durch eine starke Windböe in die Luft gerissen wurde. Die Konstruktion flog mitsamt mehreren Personen davon, was zu Verletzungen führte, glücklicherweise aber keine lebensgefährlichen. Der Vorfall ereignete sich bereits letzten Sommer, doch die derzeitigen extremen Wettereignisse ließen das Video erneut viral gehen.

Leute versuchten Zelt festzuhalten

Die dramatischen Ereignisse entfalteten sich, als Angestellte und Besucher des Restaurants gemeinsam versuchten, die Überdachung gegen die unerbittlichen Windstöße zu schützen. Trotz aller Anstrengungen scheiterte die Aktion aufgrund einer besonders heftige Windböe. Die Überdachung, die eigentlich Schutz bieten sollte, wurde zu einer Gefahrenquelle und schleuderte einige der Helfenden buchstäblich durch die Luft.

Rettungseinsatz

Sofort nach dem Vorfall eilten Rettungskräfte herbei, um den Betroffenen zu helfen. Trotz der Schwere des Ereignisses und des Potenzials für tragischere Ausgänge haben die lokalen Behörden bestätigt, dass niemand lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die genaue Anzahl der Verletzten wurde nicht genannt, aber es ist ein kleines Wunder, dass angesichts der Gewalt des Sturms niemand schlimmer zu Schaden kam.

