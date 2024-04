Alle wollen durch dieses Schlüsselloch schauen – DAS ist der Grund (FOTOS)

Wer hätte gedacht, dass das Alltägliche so beeindruckend sein könnte? Ein grünes Tor auf Roms berühmtem Aventin-Hügel zieht Besucher aus aller Welt an, nicht wegen dem, was dahinter liegt, sondern wegen dem, was durch sein Schlüsselloch zu sehen ist. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine gewöhnliche Pforte, wird zum Fenster mit Blick auf den majestätischen Petersdom, eingefasst in einen perfekt geformten grünen Rahmen – eine Komposition, die Architekturkunst und Natur verschmelzen lässt.

Ein architektonisches Vermächtnis

Inmitten der Ruhe des Aventin liegt ein architektonischer Schatz. Die Lorbeerbaumallee, erschaffen zwischen 1764 und 1766 vom Venezianer Giovanni Battista Piranesi, als er das Malteser-Ritter-Hauptquartier umgestaltete. Piranesi war für die Neukonzeption des Platzes, die Piazza dei Cavalieri di Malta, verantwortlich – heute ein Ort, an dem sich das internationale Publikum einfindet, um durch das magische Schlüsselloch zu blicken.

Das Geheimnis hinter dem Schlüsselloch

Das wahre Juwel des Aventin-Hügels ist jedoch eine unscheinbare Sehenswürdigkeit: Ein kleines Schlüsselloch auf der Piazza dei Cavalieri di Malta. Hinter dem geheimnisvollen „il buco“ verbirgt sich ein atemberaubender Blick, der direkt in einen Klostergarten und darüber hinaus auf die Kuppel des Petersdoms führt.

Dieser Anblick verzaubert noch heute Besucher aus allen Nationen. Mit seinem geschickten Design der Allee aus Lorbeerbäumen, um die Ansicht auf die Petersdomkuppel zu rahmen, hat er eine optische Illusion geschaffen, die den Dom näher erscheinen lässt, als er wirklich ist.

Ordensleben und städtische Idylle

Der Aventin ist nicht nur Wohnort für einige der wohlhabendsten Bürger Roms, sondern auch Sitz des Malteserordens, einer weltweit agierenden Organisation. Im angeschlossenen Prioratskirche Santa Maria del Priorato finden sich Zeugnisse des Ordenslebens, die den Hügel in seiner Einzigartigkeit prägen.

Wer nach einem besonderen Reiseerlebnis in Rom sucht, der sollte sich den kurzen Moment des Staunens durch das Schlüsselloch nicht entgehen lassen. In der Schlange vor dem Tor des Ordenskomplexes vereinen sich Rom-Liebhaber, Geschichtsinteressierte und diejenigen, die einfach ungewöhnliche Perspektiven schätzen. Denn hier, auf dem Aventin-Hügel, offenbart sich das Wesen Roms in einem einzigen, faszinierenden Blick – durch ein Schlüsselloch, das nicht nur die Sicht auf eine Stadt, sondern auf Jahrtausende der Geschichte freigibt.