„Wozu brauchen Sie diese Last?”: Ärztin erniedrigt Frau und ihr Baby mit Behinderung

Bojana Petrovic (40) aus Serbien, verheiratet seit 2009 mit ihrem Ehemann Zoran, beschreibt ihre Familie als ganz normal, bloß mit einem zusätzlichen Chromosom. Die Geburt ihres ersten Sohnes veränderte ihren Alltag für immer. Nämlich der erste Sohn Nikola wurde 2010 geboren, und wie Bojanas Mutter sagt, brachte er ein zusätzliches Chromosom mit. Ihr zweiter Sohn Vasilije wurde 2013 geboren und dann bekam sie ein Mädchen Masa im Jahr 2015.

Bei Bojanas erster Schwangerschaft, 2010, war sie offenbar völlig gesund. Sie ging zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen bei einer empfohlenen Ärztin.

“Nikola wurde aus einer gut kontrollierten Schwangerschaft geboren. Die Ärztin, die meine Schwangerschaft begleitete und zu der ich auf Empfehlung gegangen bin, ist in der Geburtsklinik GAK ​​Visegradska angestellt. Neben den regelmäßigen Kontrollen in der staatlichen Anstalt ging ich auch in die Privatpraxis zur Kontrolle, in der sie auch tätig war.”, erklärte Bojana.

Die Ärztin sagte Bojana bei jeder Untersuchung, dass alles so sei, wie es sein sollte. Allerdings gab es etwas, das den werdenden Eltern ab dem fünften Schwangerschaftsmonat eine gewisse Sorge bereitete: „Es gab einen Unterschied in der Größe des Fetus und dem gewöhnlichen Alter für diese Schwangerschaftswoche. Die genannte Ärztin sagte, dass es kein Grund zur Sorge sei, das Baby sei einfach nur klein.“, beschrieb Bojana und fügte hinzu:

„Auf meine Frage, ob ich noch einige zusätzliche Tests machen solle, wie zum Beispiel eine 4D-Ultraschalluntersuchung, sagte sie, dass man kein Geld verschwenden muss, wenn mit dem Baby alles in Ordnung ist. Erwähnen möchte ich, dass auch ein Doppeltest durchgeführt wurde, dessen Ergebnisse unauffällig waren.“, sagte Bojana.

Bei einer der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen im 8. Monat wurde festgestellt, dass die Oberschenkelknochen kürzer waren. Diese Information bedeutete nicht viel für Bojana, denn in diesem Moment wiederholte die Ärztin dasselbe wie jedes Mal zuvor – dass das Baby einfach nur klein sei.

“Später, als ich über Chromosomenanomalien las, stieß ich auf Informationen, dass kürzere Femuren bei Föten als milde Marker zur Diagnose genetischer Störungen dienen, einschließlich Trisomie. Nach dieser Untersuchung waren sowohl mein Mann als auch ich sichtlich besorgt, wir haben uns in Eigenregie entschieden, eine fachkundige 4D-Ultraschalluntersuchung zu vereinbaren. Am nächsten Tag nach der Untersuchung hatten wir noch mehr Angst. Es war klar, dass etwas nicht stimmt, aber niemand hat uns etwas Konkretes gesagt, außer dass ich mich dringend auf der Entbindungsstation melden muss.“, beschrieb Bojana die damalige Situation.

Als sie in die Kinderwunschabteilung aufgenommen und von mehreren Ärzten untersucht wurde, habe man ihr gesagt, dass sie einen Notkaiserschnitt durchführen müssen, weil der Durchfluss durch die Nabelschnur gestoppt war.

„Nach einigen Tagen, diversen Analysen, Therapien und Injektionen wurde mir mitgeteilt, dass für den 8. Oktober ein Kaiserschnitt geplant sei und ich in der Früh auf dem Plan stehe. Unterdessen geschah am Abend des 7. Oktober etwas Besorgniserregendes. Da erschien zum ersten Mal die Ärztin, die meine Schwangerschaft betreute, nach dieser regulären Untersuchung, und sagte, sie sei informiert worden, dass mein CTG nicht in Ordnung sei und dass noch am selben Abend ein Kaiserschnitt gemacht werden müsse. Verängstigt und mit verlorenem Vertrauen in die besagte Ärztin informierte ich meinen Mann und meine Familie darüber. Sie alarmierten das gesamte Krankenhaus. Am selben Abend brachten sie mich in den Kreißsaal. Aber sie brachten mich aus demselben Raum zurück, denn der Kaiserschnitt sollte am nächsten Morgen gemacht werden, wie mir zuvor gesagt worden war.“, sagte Bojana empört.

