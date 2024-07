Zara: So könnt ihr Umkleidekabine per Smartphone reservieren

Die sommerlichen Preisnachlässe haben begonnen und sind nun auch in den physischen Filialen von Zara zu finden, nachdem sie bereits online und in der App angekündigt wurden. Jedoch erleben Käufer aufgrund der Rabattaktionen häufig lange Schlangen und Wartezeiten vor den Umkleidekabinen. Ein cleverer Trick ermöglicht es jedoch, die Warteschlangen geschickt zu umgehen: Man kann eine Umkleidekabine direkt in der Filiale über die Zara-App auf dem Smartphone reservieren.

Jess Bell, eine Nutzerin auf TikTok, zeigte vor, wie die Taktik im Einzelnen angewendet wird. Dafür benötigt man die Zara-App und muss sich in der Filiale befinden, in der man die Kabine reservieren möchte. Dort wählt man mittels der App die gewünschte Kabine aus und tätigt die Reservierung. Vor Ort zeigt man dann dem Personal die Reservierung auf dem Smartphone, und schon kann man die Kabine ohne Wartezeit nutzen.

Genialer Trick

Die Kommentare unter ihrem Video reichten von Erstaunen bis hin zu Begeisterung. Statements wie „Das kommt mir fast illegal vor, einfach an allen vorbeizugehen“, „Du bist eine Königin! Eine echte Lebensretterin“ und „Sind die Leute nicht sauer, wenn man so an ihnen vorbeizieht?“ zeigen das breite Spektrum der Reaktionen. Einige Nutzer äußerten jedoch auch den Wunsch, diesen Trick für sich zu behalten.

Trotz der positiven Resonanz ist es wichtig zu erwähnen, dass dieser Service nicht überall verfügbar ist, sondern lediglich in ausgewählten Filialen angeboten wird. Für detailliertere Informationen lohnt sich ein Blick auf die Zara-Website, wo dieser und weitere Dienstleistungen näher beschrieben sind.