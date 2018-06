ZAUN | TOR | BALKON | CARPORT & Gartenprodukte aus Aluminium zum besten Preis!

Das neue Eigenheim steht, der Garten ist angelegt und die Gartenmöbel sind gekauft. Was fehlt, liegt auf der Hand: ein Zaun oder Balkongeländer, der/das neugierige Nachbarn und Passanten davon abhält, einfach den Garten zu betreten und dafür sorgt, dass Kinder und Haustiere nicht auf die Straße laufen. Das beste Material dafür ist Aluminium. Dieses müssen Sie im Gegensatz zu Holzzäunen nie mehr streichen. Jetzt mit GUARDI die MwSt. sparen!

Gartenprodukte aus Aluminium: pflegeleicht und langlebig

Begrenzungshecken oder Holzzäune erfüllen ihren Zweck, sind aber mit sehr viel Arbeit verbunden. Wünschenswert wäre also ein optisch ansprechender Zaun, der lange hält, pflegeleicht ist und nach Jahren immer noch aussieht wie neu: am besten dafür geeignet ist ein Zaun aus Aluminium, und dazu passend auch gleich ein Balkon, ein Tor oder eine Türe. Diese gibt es bei GUARDI in den unterschiedlichsten Ausführungsvarianten, allen RAL-Farben und in Holzdekor, welches echtem Holz zum Verwechseln ähnlich sieht.

Mehrwertsteuer geschenkt!

Exklusiv für KOSMO-LeserInnen gibt es bei GUARDI bis 30.06.2018 die MwSt. geschenkt. Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort. Den Gutschein gibt es auf der Folgeseite zum Download.

Alles aus einer Hand

Soll in Ihren Zaun eine Briefkastensäule integriert werden? Bestenfalls gleich mit Gegensprechanlage und Fingerprint? Eine Paketbox wäre auch noch ganz nützlich, damit Packerl nie wieder beim Postamt abgeholt werden müssen? Der Zaun soll zum Balkon passen, der Terrassenboden und das Carport zum restlichen Außenbereich?

Mit diesen Wünschen kann der Traum vom Hausbau am Ende schnell zu einem mühsamen Hin und Her zwischen unterschiedlichsten Firmen werden, der damit endet, dass verschiedenste Produkte von unterschiedlichen Anbietern kombiniert werden müssen. Schlussendlich passen die Oberflächenstrukturen und die Farben nicht zusammen. Damit das nicht passiert, erhalten Sie bei GUARDI viele Gartenprodukte passend zu Ihrem Aluminiumzaun oder -balkon!

15 Jahre Garantie

Noch nicht genug? Da Produkte im Außenbereich widrigsten Wetterbedingungen standhalten müssen, legt GUARDI höchsten Wert auf Qualität. Um die Beständigkeit der Produkte zu beweisen, gibt es 15 Jahre Garantie auf die Oberflächenbeschichtung. Ganz zu schweigen von der Bestpreisgarantie, die GUARDI bietet – denn Qualität und Design sollen leistbar bleiben und für jedermann zugänglich sein.

Ihre GUARDI-Vorteile auf einen Blick: