Zeitumstellung 2025: Wann beginnt die Winterzeit?

Die doppelte Stunde naht: Ende Oktober drehen wir die Uhren zurück und gewinnen 60 Minuten Schlaf. Doch die umstrittene Zeitumstellung bleibt in der Schwebe.

Mit dem Einzug des Herbstes verkürzen sich die Tage, während die Nächte zunehmend länger werden. Dies signalisiert das nahende Ende der Sommerzeit. Am letzten Oktobersonntag erfolgt wieder die Umstellung auf die Normalzeit – allgemein als Winterzeit bekannt. Dabei gewinnen wir jene Stunde zurück, die wir im März eingebüßt haben.

Konkret werden die Zeiger in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 2025 von drei auf zwei Uhr zurückgedreht. Dadurch verläuft die Zeitspanne zwischen 2 und 3 Uhr morgens zweimal, was uns eine zusätzliche Stunde Schlaf ermöglicht.

Diese seit Jahrzehnten in vielen europäischen Staaten praktizierte Zeitanpassung verwandelt die ausgedehnten Sommerabende in kürzere Winterabende. Der ursprüngliche Gedanke dahinter war die effizientere Nutzung des Tageslichts. Während nach der Frühjahrsumstellung die Abende länger hell bleiben, bringt die Herbstumstellung frühere Helligkeit in den Morgenstunden.

Mythos Energieeinsparung

Entgegen der ursprünglichen Annahmen führt die Zeitumstellung laut Bundesumweltamt jedoch nicht zu einer Energieeinsparung. Zwar wird abends weniger elektrisches Licht benötigt, doch in den kälteren Monaten März, April und Oktober muss morgens mehr geheizt werden. Der Energieverbrauch steigt dadurch insgesamt sogar an, was die Sinnhaftigkeit der halbjährlichen Uhrenumstellung zusätzlich in Frage stellt.

Zeitplan 2026

Die Rückkehr zur Sommerzeit findet stets am letzten Märzwochenende statt. Im Jahr 2026 fällt dieser Wechsel auf Sonntag, den 29. März, wenn die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden.

Die Zeitumstellung bleibt jedoch ein kontrovers diskutiertes Thema. Obwohl sie 1996 in der Europäischen Union vereinheitlicht wurde, steht sie seit 2019 auf dem Prüfstand. Es gab sogar Initiativen zur vollständigen Abschaffung – bislang allerdings ohne konkrete Ergebnisse.

Praktische Merkhilfen

Dennoch stellen sich zahlreiche Menschen zweimal jährlich dieselbe Frage: Werden die Uhren vor- oder zurückgestellt? Einige Eselsbrücken können hier Klarheit schaffen:

Im Frühling stellt man Tisch und Stühle vor die Terrassentür, im Herbst stellt man sie zurück ins Haus.

Im Winter sind die Temperaturen im Minus-Bereich (zurück), im Sommer wieder im Plus-Bereich (vor).

Wer es sich lieber auf Englisch merken möchte: „Spring forward, Fall back.“ Also im Frühling nach vorne, und im Herbst wieder zurück.