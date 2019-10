Željko Joksimovićs besondere Videobotschaft an seine Wiener Fans!

Željko Joksimović, der Liebling der Musikindustrie am Balkan beehrt die Wiener Stadthalle am 26. Oktober 2019 zum allerersten Mal und wird dabei von seinem 48-köpfigen Orchester begleitet. Der Ticket-Vorverkauf ist in vollem Gange und auch der Star selbst steigert die Vorfreude der Fans nun durch eine besondere Videobotschaft.



Sichert euch so schnell wie möglich die besten Plätze an den Vorverkaufsstellen im Tesla Coffee & Concept oder unter www.wien-ticket.at.

Željko Joksimović ist nicht nur ein Ausnahmekünstler, der in den Balkanländern überzeugt, mit dem 2. Platz beim „Eurovision Song Contest“ hat er ebenfalls ganz Europa verzaubert und in seinen Bann gezogen. Seit Jahren zählt er zu einem der Top-Künstler der Region und fasziniert mit seiner Musik von Jahr zu Jahr aufs Neue.

„Mit Stolz können wir sagen, dass seine Musik in allen Regionen des Balkan geschätzt und gehört wird. Zum ersten Mal wird der Popsänger und Komponist in der Stadthalle auftreten, begleitet von einem 48-Mann Orchester! Dieses Spektakel gab es bislang nur in Belgrad und Zagreb vor ausverkauften Stadien“, so Dejan Bozić, einer der Veranstalter.

Am 26. Oktober sorgt das Veranstalter-Duo D² für dieses musikalische Spektakel in Wien. „Wir möchten ein Zeichen setzen und unsere Community auf ein neues Niveau in Sachen Veranstaltungen und Konzerte bringen“, so Organisator Dragan Zujević.

Und so ließen sich die Veranstalter auch in Sachen Location etwas ganz Besonderes einfallen. Die einmalige Wiener Stadthalle dient als Veranstaltungsort, allerdings wurde dafür eine ganz bestimmte Halle gewählt. Die Halle F gewährleistet mit einem Fassungsraum von bis zu 2.000 Gästen und arenaartig steigend angeordneten Sitzen, eine optimale Sicht von allen Plätzen auf die Bühne.

FOTOGALERIE 1 of 2

Mit der Energie des Ausnahmekünstlers, seines sensationellen 48-Mann Orchesters und der prächtigen Wiener Stadthalle werden garantiert neue Dimensionen erreicht.

Sei ein Teil dieses unvergesslichen Spektakels und sichere dir noch Tickets an folgenden Vorverkaufsstellen:

TESLA VIENNA Mariahilfer Straße 147, 1150 WIEN

WIEN TICKET www.wien-ticket.at