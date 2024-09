„Zikina dinastija“ wird fortgesetzt: Diese Hauptdarsteller sind dabei!

In Belgrad fiel diese Woche die erste Klappe zur sehnlich erwarteten Fortsetzung der Kultfilmreihe „Zikina dinastija“. Der neue Film trägt den Titel „Povratak Zikine dinastije“ und wird unter der Regie von Milan Konjevic gedreht, basierend auf einem Drehbuch der preisgekrönten Autorin und Universitätsprofessorin Milena Markovic.

Nikola Kojo schlüpft erneut in die Rolle des Mihajlo Misa Pavlovic, die er bereits vor etwa 30 Jahren im Originalfilm von Zoran Calic gespielt hat. Nach langer Zeit kehren seine Söhne, die er kaum gesehen hat, aus Moskau nach Serbien zurück. Sie tragen die Namen ihrer Urgroßväter, Zika und Milan, was zu einer turbulenten und humorvollen Familiengeschichte führt. Die Rollen der Söhne werden von Nikola Brun und Gavrilo Ivankovic verkörpert.

Auch einige bekannte Gesichter aus den früheren Filmen sind wieder mit von der Partie. Vesna Cipcic und Vladimir Petrovic schlüpfen erneut in ihre Rollen als Frau Elza und Boba. Der Produzent Ognjen Rakcevic verrät, dass auch andere bekannte Charaktere in der neuen Fortsetzung auftreten werden. Jovan Markovic, der Schöpfer der Filmreihe, agiert als Supervisor.

Model und Moderatorin Danijela Dimitrovska gibt in diesem Film ihr Schauspieldebüt. Weitere bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen wie Srdjan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksic, Milena Predic, Slobodan Boda Ninkovic und Ljiljana Stjepanovic sind ebenfalls Teil der Besetzung. Außerdem werden Nachwuchstalente wie Katarina Veljovic, Tamara Radovanovic und Mina Nenadovic zu sehen sein. Drasko und Zoran Andjic werden in Nebenrollen auftreten.

Drehorte und Produktion

Nach den Dreharbeiten in Belgrad wird die Produktion auch an weiteren attraktiven Orten wie Pancevo und Zlatibor fortgesetzt. Ognjen Rakcevic betonte, dass diese Drehorte ausgewählt wurden, um die Atmosphäre und den Charme der Geschichte zu unterstreichen.

Produzenten des Films sind neben Ognjen Rakcevic auch Milan Todorovic, Goran Pekovic und Jovan Markovic. Ivica Vidanovic fungiert als ausführender Produzent. Produktionsfirmen wie „Talking Wolf Productions“, „Olimp Produkcija“, „Film i Ton“ und „Cinnamon Films“ sind involviert.

Der Film wird vom Filmszentrum Serbiens unterstützt, das die Produktion im Rahmen eines Förderprogramms für kommerziell vielversprechende Langfilme gefördert hat. Die Premiere der neuen „Zikina dinastija“-Fortsetzung ist für den kommenden Herbst in den Kinos geplant.

Die ursprüngliche Komödie „Zikina dinastija“ wurde 1985 unter der Regie von Zoran Calic gedreht. Zusammen mit Jovan Markovic verfasste Calic auch das Drehbuch. Der Film war der siebte Teil der „Lude godine“-Reihe, die von 1977 bis 1992 produziert wurde. Ursprünglich als Teenager-Geschichte konzipiert, entwickelte sich die Serie dank der Darbietungen von Dragomir Bojanic Gidra und Marko Todorovic zu einer schwarzhumorigen Komödie.

Mit dieser Fortsetzung wird eine neue Generation von Zuschauern die Gelegenheit haben, die komödiantischen und familiären Abenteuer der „Zikina dinastija“ zu erleben, die bereits zahlreiche Herzen erobert hat.