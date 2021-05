Zuerst Öffnungen und jetzt bald das Aus der Maskenpflicht?

Nach 197 Tagen hat Österreich am 19. Mai wieder aufgesperrt. Noch gibt es in der Gastronomie, bei Hotels und Co. strenge Regeln, diese könnten aber schon bald fallen.

Am Donnerstag fand in Bad Aussee die Landeshauptleute-Konferenz statt – und zwar nicht digital, sondern wieder einmal von Angesicht zu Angesicht. Dabei waren auch die Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten Thema. Steiermarks Landeschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betonte etwa, dass man sich auch im Hinblick auf den Herbst bereits intensiv vorbereiten würde, wo es offenbar eine dritte Auffrischungsimpfung für die Bevölkerung geben dürfte.

„Wir sind bei den Impfungen und Testungen gut“, so der steirische Landeschef. Er appellierte aber weiter an die Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Seit dem gestrigen 19. Mai haben die Branchen Gastronomie, Tourismus, Kunst und Kultur sowie Sport nach 197 Tagen in Österreich wieder aufgesperrt. Allerdings gelten in den einzelnen Bereichen weiterhin strenge Sicherheitskonzepte. Doch das könnte sich laut Schützenhöfer schon bald ändern!

Kanzler-Treffen am 28. Mai

Bereits nächsten Freitag (28. Mai) werden die Landeshauptleute wieder nach Wien ins Bundeskanzleramt reisen, wo Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einer Expertenrunde geladen hat. Und dabei wird es laut Schützenhöfer um weitere Lockerungen gehen – eventuell sogar noch im Juni!

Kommt das Aus für die Maskenpflicht?

Vorausgesetzt die Corona-Lage im Land bleibt stabil und geht in die richtige Richtung, könnte die Maskenpflicht laut dem steirischen Landeshauptmann ebenfalls bald fallen: „Wir werden dort [Anm. beim Kanzlertreffen] ansprechen, was wir tun können, um den Menschen noch mehr Freiheiten zu geben“, so Schützenhöfer. Bereits zuvor hatte der Komplexitätsforscher Peter Klimek angekündigt, dass die FFP2-Maskenpflicht bereits im Juni fallen könnte.

Bei der Landeshauptleute-Konferenz ging es laut Schützenhöfer aber nicht nur um das bevorstehende Treffen und mögliche weitere Lockerungen. „Hauptpunkt war natürlich die Aufbruchsstimmung der vergangenen Tage und auch die Zukunft des Landes“, erklärte der steirische Landeshauptmann in seinem Statement.

Situation in Wien: „Haben alle Höhen und Tiefen erlebt“

Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig fügte hinzu: „Wir haben in den letzten Monaten schwierige Situationen zu überwinden gehabt, haben alle Höhen und Tiefen erlebt“. Vor zehn Wochen sei Wien noch das Bundesland mit den besten Zahlen gewesen, „bis wir dann eine starke Aufwärtsbewegung erfahren haben“, so Ludwig weiter.

Daher sei es wichtig, dass man in Wien auch „nach wie vor sehr vorsichtig“ bleibe, so Ludwig. So werde es in der Bundeshauptstadt etwa bei den Gastro-Tests strengere Vorgaben als in anderen Bundesländern geben. „Es ist vorgesehen, dass Mitarbeiter genauso oft getestet werden, wie die Gäste“, stellt Ludwig klar.

Quellen und Links: