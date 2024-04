Zuschüsse & Boni: So kassiert ihr bis zu 1.000 Euro

Das Jahr hält für die Österreicher ein Füllhorn an finanziellen Vorteilen bereit. Mit Geschick und Kenntnis der diversen staatlichen Bonusprogramme lässt sich das Einkommen gehörig aufbessern. Ein beachtliches Plus von über 1.000 Euro winkt denen, die sich die Mühe machen, das ihnen zustehende Geld zu beantragen.

Besonders praktisch für den Haushalt ist der Reparaturbonus, mit dem man bis zu 200 Euro Unterstützung für die Instandsetzung defekter Haushaltsgegenstände erhalten kann. Einfach bei einem der zahlreichen Partnerbetriebe einreichen und profitieren.

Darüber hinaus steht der monatliche Angehörigenbonus im Mittelpunkt, der jenen ein finanzielles Polster bietet, die sich zu Hause um Familienmitglieder kümmern. Mit einer Jahressumme von bis zu 1.500 Euro ist dies eine signifikante Entlastung für Pflegende, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Eine Gutschrift für Energiekosten

Wer von der ORF-Haushaltsabgabe befreit ist, kann sich außerdem über einen zusätzlichen Netzkostenzuschuss von bis zu 200 Euro freuen, der 75 Prozent der Systemnutzungsentgelte vom Netzbetreiber abdeckt – ein kleiner, aber feiner Beitrag zur Entlastung der Energiekosten.

Einen weiteren Zuschuss in Höhe von 60 Euro monatlich gibt es für Familien mit Kindern und Empfänger von Sozialleistungen, der allerdings kürzlich in Verzögerung geraten ist. Der „Schulsportwochen-100er“ wiederum erleichtert die Teilnahme von Kindern an schulischen Sportveranstaltungen und sorgt damit für fröhlichen Schwung in der schulischen Gemeinschaft.

E-Bikes & Handwerk fördern

Wer über eine umweltfreundliche Mobilität nachdenkt, wird durch die Förderung von E-Bikes belohnt. Auch der Handwerkerbonus kehrt zurück und unterstützt Umbau- und Neubauprojekte mit bis zu 2.000 Euro, sofern die Dienstleistungen von Profis durchgeführt werden.