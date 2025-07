„Zvezde Granda“ Knüller: ER nimmt Platz von Marija Šerifović ein

Nach einem Jahrzehnt fällt der Vorhang: Marija Serifovic verlässt die beliebte Castingshow, während zwei bekannte Gesichter der Balkan-Musikszene ihre Plätze einnehmen.

Serifovics Abschied

Nach zehn Jahren zieht sich Marija Serifovic aus der Jury des beliebten Musikwettbewerbs „Zvezde Granda“ zurück. Die Sängerin gab ihre Entscheidung über ihren PR-Dienst bekannt und erläuterte die Hintergründe in einem Vlog auf ihrem YouTube-Kanal. „In meinem Kopf habe ich dieses Kapitel bereits abgeschlossen“, erklärte Serifovic, räumte jedoch ein, dass der Abschied emotional war: „Einige Mitarbeiter bei ‚Grand‘ haben mich wirklich berührt, sie haben geweint und meine Gefühle ins Wanken gebracht.“

Mit Wehmut erinnerte sie sich an ihre Anfänge in der Show vor genau einem Jahrzehnt und betonte, wie wertvoll die Zusammenarbeit mit Produzent Sale Popovic gewesen sei: „Es war ein unglaubliches Vergnügen, Zeit mit ihm zu verbringen und so viel über diesen Beruf zu lernen.“

In ihrer persönlichen Abschiedsbotschaft, die sie später auch auf Instagram teilte, dankte sie ausdrücklich dem gesamten Produktionsteam, den Kandidat*innen und den Zuschauer*innen für das entgegengebrachte Vertrauen während dieser Zeit voller Herausforderungen, Emotionen und persönlicher Entwicklung.

Die Grand-Produktion reagierte ihrerseits mit einem offiziellen Statement und würdigte Serifovics Engagement: Sie habe sich stets mit Leidenschaft für die Förderung junger Talente eingesetzt und der Show ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt.

Kebas Jurydebüt

Wie Kurir erfuhr, wird Folksänger Dragan Kojic Keba ihren Platz in der Jury des traditionsreichen Musikformats einnehmen. Diese Entscheidung kommt nicht überraschend, da Keba bereits in vergangenen Staffeln regelmäßig als Ersatz für verhinderte Jurymitglieder eingesprungen war und dabei sowohl beim Publikum als auch bei der Produktion einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen hatte.

Die positiven Reaktionen in den sozialen Netzwerken bestätigten offenbar die Entscheidung der Verantwortlichen, ihm nun ein festes Engagement anzubieten.

Bubamaras Sonderrolle

Die Neuerungen bei „Zvezde Granda“ gehen jedoch noch weiter: Nach Informationen aus Produktionskreisen soll auch Dara Bubamara Teil der Jury werden – allerdings in einer besonderen Rolle als „fliegendes Mitglied“. Ein Insider, der mit den Verhandlungen vertraut ist, aber anonym bleiben möchte, erläutert: „Die meisten Verträge werden erst Ende August unterzeichnet. Einige Juroren wie Svetlana Ceca Raznatovic haben bereits mehrjährige Verträge.“

Bis dahin wird niemand offiziell die Zusammensetzung bestätigen, aber solche Entscheidungen werden natürlich nicht spontan getroffen. Marijas Ausstieg sei für die Produktion keine Überraschung gewesen: „Sie wussten davon bereits einen Monat vor dem Finale, wollten aber warten, bis der Gewinner feststeht, um den Fokus nicht zu verschieben. Mit Keba gibt es meines Wissens bisher eine mündliche Vereinbarung.“

Besonders interessant ist das geplante Konzept für Dara Bubamaras Mitwirkung: „Sie soll in jeder Folge dabei sein, aber flexibel eingesetzt werden. Wenn beispielsweise Ceca, Snezana, Viki, Bekuta oder ein anderes Jurymitglied bei Aufnahmen fehlt, würde Dara einspringen“, erklärt die Quelle.

„Diese Abwechslung dürfte für die Zuschauer spannend sein, zumal sich ein ähnliches Konzept mit Keba in der letzten Staffel bereits bewährt hat. Dara ist eine faszinierende Persönlichkeit mit Juryerfahrung aus einem anderen Format. Die Produktion erhofft sich von ihr frischen Wind für die Show, die immerhin schon seit zwei Jahrzehnten läuft und deren Jury seit einigen Jahren unverändert geblieben ist.“

Sowohl Dara als auch Keba waren für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

In ihrer Abschiedsbotschaft betonte Marija Serifovic die Vergänglichkeit aller Dinge: „Obwohl er nicht mehr bei uns ist, möchte ich glauben, dass er all das hört und sieht – daher danke ich dir, dass du mutig und verrückt genug warst, jemanden wie mich in die Jury zu holen.“

Sie richtete auch Worte an ihre bisherigen Kollegen: „Den Jurymitgliedern werde ich wahrscheinlich fehlen. Ich wünsche ihnen, dass sie witzig sind, gute Kandidaten und hohe Einschaltquoten haben. Ich habe stets nach meinem Gefühl abgestimmt, ohne Hintergedanken.“ Serifovic betonte in mehreren Interviews, dass sie sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen habe, um ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.

Alles hat sein Ende, so auch diese Episode – und das bedeutet einen neuen Anfang.