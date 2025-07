ID Austria in nur acht Minuten – hier findet ihr alle Termine!

Die digitale Verwaltung kommt zu den Bürgerinnen und Bürgern: Mit der ID Austria Servicetour 2025 startet heute eine österreichweite Informations- und Serviceoffensive zur neuen ID Austria App.

Im Rahmen der Tour werden bis Oktober zahlreiche Aktivierungsmöglichkeiten angeboten – beginnend mit rund 70 Terminen an rund 40 Standorten in ganz Österreich – von stark frequentierten Bahnhöfen und Einkaufszentren bis hin zu Gemeindeämtern, Finanzämtern, Veranstaltungen und Märkten. Weitere Stationen in Gemeinden, Unternehmen und Regionen kommen laufend hinzu.

„Moderne Verwaltung muss dort sein, wo die Menschen sind – einfach, sicher und verständlich. Mit der ID Austria Servicetour bringen wir die digitale Identität direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern – und sorgen dafür, dass alle ganz unkompliziert zu ihrer ID Austria kommen“, betontStaatssekretär Alexander Pröll, der die Tour heute am Flughafen Wien offiziell eröffnet.

Schnell, sicher, kostenlos

Bei jedem Tourstopp können sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort kostenlos registrieren lassen, erhalten persönliche Beratung durch Expertinnen und Experten und Unterstützung bei der Aktivierung direkt am eigenen Smartphone. Der gesamte Prozess ist in wenigen Minuten erledigt – unkompliziert, sicher und bequem.

Angeboten werden:

Aktivierungszeiten: In der Regel finden die Termine von 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00 Uhr statt.

In der Regel finden die Termine von statt. kostenlose Registrierung für ID Austria

für ID Austria individuelle Beratung und Hilfe durch Expertinnen und Experten

und Hilfe durch Expertinnen und Experten Informationen zur neuen App und ihren Vorteilen

und ihren Vorteilen technische Unterstützung bei der Einrichtung vor Ort

Österreichweite Stationen

Die Tour macht in allen neun Bundesländern Halt und deckt ein breites Spektrum an Orten ab – von Mobilitätsdrehscheiben über Ämter bis hin zu Events und Märkten:

Bahnhöfe und Flughäfen: Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Linz, Hauptbahnhöfe in Wien, Graz, Linz und Klagenfurt

Flughafen Wien, Flughafen Salzburg, Flughafen Linz, Hauptbahnhöfe in Wien, Graz, Linz und Klagenfurt Veranstaltungen und Märkte: E-Sport Festival Wien, Neustifter Kirtag, Natur im Garten, Genussmarkt Retz, Forum Alpbach, Wochenmarkt Korneuburg

E-Sport Festival Wien, Neustifter Kirtag, Natur im Garten, Genussmarkt Retz, Forum Alpbach, Wochenmarkt Korneuburg Ämter und Behörden: Zahlreiche Stationen in Finanzämtern in allen Bundesländern und in Gemeindeämtern wie Bruck oder Alpbach

Zahlreiche Stationen in Finanzämtern in allen Bundesländern und in Gemeindeämtern wie Bruck oder Alpbach Freizeiteinrichtungen: Tiergarten Schönbrunn

Tiergarten Schönbrunn Serviceeinrichtungen: ÖAMTC Wien West und Baumgasse, BILLA Plus Filialen, Checkpoint Mariahilferstraße des BMLV

Die vollständige Liste aller Termine und Orte ist auf

https://www.digitalaustria.gv.at/ida-on-tour.html abrufbar:

Serviceorientiert, barrierefrei und direkt in Ihrer Nähe

Die Tour ist Teil der breiten Digitalisierungsinitiative der Bundesregierung und zielt darauf ab, den Zugang zur ID Austria möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Alle Services vor Ort sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen, Ausweis mitnehmen, Smartphone bereithalten – und in wenigen Minuten ist die ID Austria eingerichtet.