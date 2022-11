Zwei Balkanstädte verzeichnen die weltweit stärkste Luftverschmutzung (VIDEO)

Die Luft in Zagreb ist derzeit die am stärksten verschmutzte Luft der Welt. Gleich danach steht auf der unrühmlichen Liste, auf der es in den Wintertagen fast traditionell ganz oben liegt, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina.

Auf der IQAir-Liste, die Städte nach Luftverschmutzung ordnet, hat Zagreb derzeit einen Index von 167 und Sarajevo von 166 – was die Luft in diesen Städten in die Kategorie „ungesund“ einordnet.

Dahinter folgen Indiens Mumbai und Kalkutta, und die Hauptstadt Serbiens (Belgrad) auf Platz sieben liegt dicht dahinter.

Zu beachten ist, dass es häufig zum Wechsel in der Rangliste kommt, doch derzeit hält sich Sarajevo hartnäckig an der Spitze.

Zur Erinnerung: Experten warnen davor, dass die ohnehin schon alarmierende Situation in dieser Angelegenheit in Sarajevo wahrscheinlich bald noch schwieriger werden wird, da prognostiziert wird, dass viele Bürger auf Heizmethoden zurückgreifen werden, die aufgrund des Anstiegs der Energiepreise nicht ratsam sind.

Lesen Sie auch: Bräutigam verprügelt Gast wegen eines Hochzeitsbrauchs (VIDEO) Wenn Hochzeiten stattfinden, gibt es auch Bräuche, die oft nicht jedermanns Geschmack und Sache sind. Viele haben oft keine Erklärung dafür, warum es sie in

Regengüsse und Sturmböen ruinieren Balkan-Hochzeit (VIDEO) Ein heftiges Unwetter fegte über ein Hochzeitszelt mit festlich gedeckten Tischen und forderte die gesamte Kraft der Gastgeber.

Killeraufzug: Mann entrinnt nur knapp dem Tod (VIDEO) Auf dem sozialen Netzwerk TikTok ist ein Video namens „Killeraufzug“ aufgetaucht,