Zwei Kleinkinder sterben durch Explosion in Wohnhaus (FOTOS+VIDEO)

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der französischen Kleinstadt Trévoux bei Lyon sind zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren tödlich verunglückt. Die Rettungsarbeiten waren am Abend noch in vollem Gang. Die Druckwelle beschädigte auch Fenster zweier nahegelegener Schulgebäude. Zur Ursache der Detonation machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die Präfektur forderte die Bevölkerung auf, das betroffene Gebiet zu meiden. Für die Betroffenen wurden sowohl eine Notunterkunft als auch eine psychologische Betreuungsstelle eingerichtet.

Explosion im Erdgeschoss

Laut Mitteilung der Präfektur ging die Explosion vom Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes aus. Französischen Medienberichten zufolge war der Knall kilometerweit zu vernehmen. Vorläufigen Informationen nach gab es insgesamt sechs Betroffene, darunter die beiden verstorbenen Kinder.

Zuvor hatten französische Medien von mindestens fünf Verletzten berichtet.