Zwei Männer veprügelten Frauen im Fitnessstudio

In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober kam es im niederösterreichischen Greinsfurth zu heftigen Übergriffen auf zwei junge Frauen. Hala (19) und Juneiry (20) wurden in ihrem Fitnessstudio von zwei Männern angegriffen und daraufhin verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie es zu dem Vorfall kam

Der Abend begann im Lokal „Caluba“, wo Hala und Juneiry auf ihre späteren Angreifer trafen. Einer der Männer provozierte die Frauen mit beleidigenden Kommentaren: „Warum seid ihr nicht geschminkt? Ihr seid so hässlich!“ Die Situation eskalierte schnell und führte zu einem verbalen Schlagabtausch. Nachdem sie etwa eine Stunde im Lokal verbracht hatten, entschieden die Freundinnen, in das im selben Gebäude befindliche Fitnessstudio zu gehen.

Angriff im Fitnessstudio

Das Fitnessstudio war nahezu leer, als die beiden Frauen dort eintrafen, nur ein Mann trainierte dort. Unvermittelt erschienen die beiden Männer wieder. In einem plötzlich entfachenden Streit, brach die Gewalt gegen die beiden Frauen aus und Hala wurde von einem der Männer plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gedrückt. Zeitgleich wurde Juneiry von dem zweiten Mann angegriffen und ebenfalls zu Boden geworfen. Hala erinnerte sich später unter Tränen: „Ich hatte extreme Angst, dass ich sterben würde.“

Rettung durch einen Außenstehenden

Ein 30-jähriger Mann, der ebenfalls im Studio zugegen war, kam den Frauen zu Hilfe und stellte sich schützend vor sie. Auch er wurde daraufhin von den Angreifern geschlagen. Die verängstigten Frauen schafften es in einen nahegelegenen Schnellimbiss, von wo aus sie die Polizei alarmierten. Die beiden Frauen wurden anschließend ins Krankenhaus Amstetten gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung gegen die beiden prügelnden Brüder aufgenommen und prüft ein Annäherungsverbot. Bis zur vollständigen Klärung des Vorfalls gilt für die Angreifer ein Betretungsverbot im Fitnessstudio. Hala, die derzeit beim AMS gemeldet ist, befindet sich aufgrund der erlittenen Verletzungen bis auf Weiteres im Krankenstand.