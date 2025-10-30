Zwei US-Klubs wllen ihn – Alaba trifft knallharte Entscheidung

Zwei US-Klubs buhlen um David Alaba und bieten zwei Millionen Dollar für einen Wintertransfer. Doch der ÖFB-Star hat andere Pläne für seine Zukunft.

Anfang dieser Woche machten Spekulationen über einen möglichen Wechsel von David Alaba in die amerikanische Major League Soccer (US-Profiliga) die Runde. Wie das Portal Fichajes berichtet, haben sowohl Charlotte FC als auch New York City FC ihre Fühler nach dem österreichischen Nationalspieler ausgestreckt. Beide Klubs sollen bereit sein, bereits im Wintertransferfenster zuzuschlagen und rund zwei Millionen Dollar für den 33-jährigen Defensivspezialisten auf den Tisch zu legen.

Bei Real Madrid scheinen die Zeichen dennoch auf Abschied zu stehen. Der Vertrag des Wien-Favoriten läuft im kommenden Sommer aus, und die Königlichen zeigen derzeit keinerlei Ambitionen, das Arbeitspapier zu verlängern. Die Zukunft des ÖFB-Kapitäns bleibt damit völlig offen.

Alabas Entscheidung

Nach Informationen von DefensaCentral und AS kommt ein vorzeitiger Abgang in die USA für Alaba jedoch nicht in Frage. Der Routinier will seine Verpflichtungen in Madrid bis zum Vertragsende erfüllen und ist nach wie vor davon überzeugt, unter Trainer Xabi Alonso eine wichtige Rolle spielen zu können – vorausgesetzt, er bleibt endlich vom Verletzungspech verschont.

Aktuell muss Alaba wegen Wadenproblemen pausieren.