Zweiter Anschlag auf Melania-Denkmal: Bronze-Statue in Slowenien abgesägt

Erst brannte die Holzfigur, nun wurde der Bronze-Ersatz gestohlen: In Melania Trumps slowenischer Heimatstadt Sevnica verschwindet zum zweiten Mal eine Statue der Ex-First Lady.

In Sevnica, der slowenischen Heimatstadt von Melania Trump, ist erneut eine ihr gewidmete Statue verschwunden. Nachdem bereits 2019 eine Holzskulptur der US-First Lady von Unbekannten in Brand gesetzt worden war, wurde nun auch deren bronzener Ersatz entwendet. Wie das Polizeipräsidium Ljubljana auf DPA-Anfrage bestätigte, wurde der Diebstahl am 13. Mai gemeldet. Die Täter hatten die Bronzefigur an den Fußknöcheln abgesägt und komplett mitgenommen.

Die entwendete Bronzestatue stand auf einem erhöhten Baumstumpf und zeigte die ehemalige First Lady in einer winkenden Geste, gerichtet auf ihre Geburtsstadt. Das hölzerne Original war mit einem hellblauen Kleid gestaltet worden – eine Anspielung auf Melanias Outfit bei Donald Trumps erster Amtseinführung im Jänner 2017.

Lokale Ablehnung

Die Gemeinde Sevnica teilte der staatlichen Nachrichtenagentur STA mit, dass die Skulptur bei der lokalen Bevölkerung von Anfang an auf Ablehnung gestoßen war. „Schon als die Skulptur aufgestellt wurde, waren die Reaktionen der lokalen Medien, der Bürger der Gemeinde Sevnica und zahlreicher anderer Slowenen äußerst negativ“, erklärte das Rathaus.

Ein Einheimischer äußerte sich gegenüber lokalen Medien, dass kaum jemand in der Stadt stolz auf das Denkmal gewesen sei, „nicht einmal die First Lady der USA selbst“. Die Skulptur war laut mehreren Berichten auch deshalb umstritten, weil sie weder dem tatsächlichen Aussehen Melania Trumps entsprach noch den Erwartungen der Bevölkerung an ein repräsentatives Kunstwerk.

Trotz der kritischen Haltung zur Statue verurteilte die Gemeinde den Diebstahl und betonte ihr Bemühen um einen respektvollen Umgang mit allen Menschen, besonders mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Melania Trump, die als Melanija Knavs am 26. April 1970 in Slowenien geboren wurde, wuchs in der 5.000-Einwohner-Stadt Sevnica auf, die etwa 65 Kilometer östlich der slowenischen Hauptstadt Ljubljana liegt.

Berichten zufolge hat sie ihre Heimatstadt seit Jahrzehnten nicht mehr besucht.

Der aktuelle Diebstahl der Bronzestatue hat internationale Aufmerksamkeit erregt. Medien wie CBS News, Sky News und Euronews berichten über den Vorfall und heben dabei sowohl die ablehnende Haltung der Sevnica-Bewohner zur Statue als auch das anhaltende Interesse an Melania Trumps Herkunft hervor.