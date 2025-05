Wechselhaft und frisch: Regenschauer und Sonne in Wien

Ein frischer Maisonntag mit wechselhaftem Charakter erwartet die Wienerinnen und Wiener heute. Nach einer kühlen Nacht mit Temperaturen um die 12 Grad startet der Tag in der Bundeshauptstadt mit Regenschauern, bevor sich die Wolkendecke im Tagesverlauf etwas auflockert. Der Mai zeigt sich von seiner launischen Seite – zwischen Regentropfen und Sonnenstrahlen ist heute alles möglich.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Regenschauer, etwa 10 °C, Bewölkung bei 99%

Wind: Schwach aus westlicher Richtung, 6 km/h

Tagsüber: Höchstwerte bis 19 °C, Niederschlagswahrscheinlichkeit 33%, Auflockerungen ab Mittag

Bezirke: Mariahilf: 57% Bewölkung, Groß-Jedlersdorf: 19% Bewölkung

Wind: Moderat, überwiegend aus westlicher Richtung

Wetter in ganz Österreich

Osten: Ähnlich wie in Wien, Wolken und Regenschauer am Morgen, Auflockerungen im Tagesverlauf, 15–19 °C.

Süden: Steiermark und Kärnten mit wechselhaftem Wetter, Berge wie die Rax mit leichtem Schneefall bei Minustemperaturen.

Westen: Tirol und Vorarlberg kühler, Brenner bei 4 °C und stark bewölkt, Großglockner mit winterlichen Bedingungen um -8 °C.

Zentrum: Oberösterreich und Salzburg mit 12–17 °C, Hochficht bei 3 °C und starker Bewölkung.

Wettertrend für die kommenden Tage

Für Montag und Dienstag setzt sich der Aufwärtstrend bei den Temperaturen fort. Am Montag werden in Wien bereits bis zu 21 °C erwartet, am Dienstag bleibt es bei ähnlichen Werten. Die Bewölkung nimmt ab und die Sonnenstunden nehmen zu, was für deutlich freundlicheres Wetter in der kommenden Woche spricht.

KOSMO-Wettertipp

Bei dem wechselhaften Wetter heute empfiehlt sich die Zwiebeltaktik! Starten Sie mit einer leichten Regenjacke in den Tag, die Sie später bei steigenden Temperaturen und nachlassendem Regen ablegen können. Ein kleiner Regenschirm im Rucksack ist heute der perfekte Begleiter für alle, die in Wien unterwegs sind – besonders am Vormittag.