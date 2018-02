ERASMUS+ goes KOSMO: Studentenaustausch zwischen Kroatien und Österreich

STUDENTEN AUFGEPASST: Dieses Jahr haben Studenten aus Kroatien die tolle Möglichkiet, eine Praktikumsstelle in Österreich zu erhalten.

Nach der dritten Bewerbungsfrist für Studentenmobilität in der Organisation der Universität Zagreb ruft KOSMO Studenten verschiedener Studiengänge aus Kroatien auf, sich so bald wie möglich für ein Praktikumsplatz in Wien zu bewerben.

In Zusammenarbeit mit seinen Partnern nimmt KOSMO dieses Jahr insgesamt acht Studenten aus Kroatien auf. Als Aufnahmeorganisation im Ausland, wo Studenten ihr Praktikum abschließen können, besorgen wir die sogenannte Annahmebestätigung für sie, die sie unbendigt für die Zuteilung eines Praktikumsplatzes benötigen.

Studenten folgender Studiengänge können sich bewerben:

• Studiengang für angehende Sozialarbeiter und Studenten der Sozialpädagogik – 2 Plätze

• Publizistik und Kommunikationswissenschaft – 2 Plätze

• Betriebswirtschaft und Management – 4 Plätze

Anmeldung sowie weitere Informationen unter: office@kosmo.at