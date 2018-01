Ibra über Schweden: “Sie können nicht akzeptieren, dass ich Ibrahimović bin” (Video)

Der Schwedische Fußballstar, mit bosnisch-kroatischen Wurzeln, wirft den Medien seines Heimatlandes vor, Hetze gegen ihn zu betreiben.

Der Torjäger von Manchester United, Zlatan Ibrahimović, sagte in einem Interview, dass ihm sein Heimatland Schweden nicht den Respekt zeigt, den er verdienen würde. Er fühle sich durch die schwedischen Medien angegriffen, obwohl er eine glänzende Spielerkarriere vorweisen kann.

Der Stürmer habe einiges für Schweden getan und würde durch seine Leistungen in die schwedische Fußballgeschichte eingehen. “Was machen die schwedischen Medien? Verteidigen sie mich oder greifen sie mich? Sie greifen mich immer noch an, weil sie nicht akzeptieren können, dass ich Ibrahimović bin”, so der 36-Jährige Fußballer.

Zlatan Ibrahimović spielte für Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG und United. Mit diesen Vereinen hat der Profi-Fußballer auch bei der Champions League gespielt. Seit 15 Jahren zählt Ibra zu den weltweit besten Spielern. Seine Qualitäten sind unbestritten.

Allerdings feiert man ihn nicht immer als “nationalen” Helden. Als ihn sein Interviewpartner fragt, ob das daran liegt, dass er arrogant sei. Antwortete Ibrahimović: “Das ist egal. Ich bin der Beste. Entweder sind sie stolz oder nicht”