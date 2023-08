1. September 2023: So wird der Freitag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Zögern Sie nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, denn auf diese Weise können Sie Sorgen und Probleme am effektivsten bewältigen. Achten Sie auf frühe Anzeichen einer Vernachlässigung Ihrer Gesundheit und ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihre Knochen zu stärken.

Es könnte sein, dass Sie das Gefühl haben, von anderen ausgenutzt zu werden – und das womöglich zu Recht. Lassen Sie sich nicht von den Schmeicheleien anderer täuschen.

Stier

Sie gewinnen interessante neue Kontakte, die sich in Zukunft als bereichernd erweisen könnten. Öffnen Sie sich für frische Ideen. Ein Bedürfnis nach Mäßigung macht sich bei Ihnen bemerkbar, was sich positiv auswirken wird. Vertrauen Sie auf Ihre inneren Instinkte und erholen Sie sich von der gestrigen negativen Stimmung.

Ihre finanziellen Transaktionen versprechen heute erheblichen Gewinn. Fokussieren Sie sich auf Ihre Vorhaben im Zusammenspiel mit Ihren Mitmenschen.

Zwillinge

Ein vergangener Fehler wird Ihnen bewusst, und das Verlangen, sich jemandem anzuvertrauen, wird stark. Tun Sie das, ohne zu zögern. Mit erhöhter Flexibilität und größerem Vertrauen in Ihre Mitmenschen werden Sie in der Lage sein, in Übereinstimmung mit Ihren Überzeugungen zu handeln.

Vermeiden Sie übermäßige Fragerei. Wählen Sie den direkten Weg, um Ihre Ziele zu erreichen. Tiefgreifende Analysen sind manchmal sinnlos.

Krebs

Ihr Optimismus ist für Ihre Mitmenschen offensichtlich spürbar. Verzögern Sie nicht, diese positive Energie in Ihrer Umgebung zu verbreiten. Ihre körperliche Fitness spiegelt sich in Ihrer Gesundheit wider. Sie werden gesteigerte Reflexe haben und sich leichtfüßiger fühlen.

Sie werden an einigen fruchtbaren Diskussionen teilnehmen, die Ihnen neue Möglichkeiten eröffnen werden. Neue Verbindungen versprechen vielversprechend zu sein!

Löwe

Sie werden heute keinerlei Langeweile verspüren und zahlreiche Beschäftigungen finden, auch wenn sie eher alltäglich sind. Müdigkeit hemmt jedoch Ihre Aktivitäten, bedingt durch Ihre kulinarischen Ausschweifungen sowie einen Mangel an Vitaminen.

Freudige Nachrichten werden heute Ihre Last erleichtern und Ihnen Freude bereiten. Körperliche Bewegung ist dabei von besonderer Bedeutung für Sie.

Jungfrau

Sie empfinden Wohlgefühl in Ihrer Haut und strahlen Optimismus aus. Dadurch sehen Sie die Dinge in den leuchtendsten Farben! Indem Sie versuchen, Ihre Ungeduld zu zügeln, werden Sie triumphieren. Ihr wachsender Optimismus verstärkt Ihre Energie.

Sie beherrschen die Kunst, taktvoll und standhaft bezüglich Ihrer Position und Projekte aufzutreten. Sie werden in der Lage sein, Ihre Mitmenschen zu überzeugen und geschickt zum eigenen Vorteil zu verhandeln.