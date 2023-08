Geld und fette Waffen: So feiert Darko Lazic seine Hochzeit (VIDEO)

Der serbische Sänger Darko Lazic bricht mit Traditionen und sagt heute „Ja“ zu seiner Auserwählten Katarina. Die Hochzeit findet in der Kirche des Heiligen Apostels Gabriel in Darkos Heimatdorf Brestac statt – und das an einem Mittwoch, einem traditionellen Fastentag.

In einer ungewöhnlichen Wendung der Ereignisse heiraten der serbische Sänger Darko Lazic und seine Verlobte Katarina heute, an einem Mittwoch. Dieser Tag ist in der serbisch-orthodoxen Kirche traditionell ein Fastentag.

„Als der Termin vereinbart wurde, kam er und fragte. Doch er musste das offizielle Protokoll einhalten und es wurde dem Bischof geschrieben, der die Hochzeit genehmigte. Ein Fastenmahl wird vorbereitet“, so die Vertreter der Kirche gegenüber den Medien.

Die Hochzeit findet in der Kirche des Heiligen Apostels Gabriel in Darkos Heimatdorf Brestac statt. Doch das ist nicht das einzige ungewöhnliche Detail dieser Hochzeit. Nach der Zeremonie werden Darko und Katarina in einem Lamborghini Cabriolet davonfahren, ein Auto, dessen Preis auf eine Million Euro geschätzt wird.

Die Feierlichkeiten werden in einem luxuriösen Restaurant in Pecinci fortgesetzt, wo 520 Gäste, darunter auch Darkos Ex-Frau Ana Sevic mit ihrem Ehemann Daniel, erwartet werden. Darko hat keine Kosten gescheut, um diese Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Allein für die Dekoration wurden 50.000 Euro ausgegeben.

Der Festsaal ist von Boden bis Decke mit weißen Blumen geschmückt und ein leuchtender Tunnel führt zum Brauttisch. Goldene Teller und goldenes Besteck runden das Gesamtbild ab.

Darko, der mit seiner früheren Frau Ana nicht in der Kirche geheiratet hat, zeigte sich in den Tagen vor der Hochzeit sehr emotional. Medienberichten zufolge weinte er vor Aufregung über die bevorstehende kirchliche Trauung, die sein erstes solches Gelübde vor Gott sein wird.