Österreicher stirbt bei Unwetter-Chaos in Kroatien

Ein schweres Unwetter hat Kroatien heimgesucht und dabei eine Reihe von Seeunfällen und gefährlichen Situationen für Schwimmer verursacht. Unter den Opfern ist auch ein österreichischer Staatsbürger. Die Auswirkungen des Unwetters sind weitreichend und betreffen sowohl die Bevölkerung als auch die Infrastruktur des Landes.

Ein verheerendes Unwetter zog am Montag durch Kroatien und löste eine Kette von maritimen Notfällen sowie gefährliche Bedingungen für Schwimmer aus. Unter den tragischen Verlusten befindet sich ein Österreicher, der in Mali Losinj sein Leben verlor, nachdem er von heftigen Südwinden ins Meer getrieben wurde. Trotz schneller Rettungsbemühungen konnte er nicht mehr gerettet werden.

Das Unwetter hinterließ nicht nur in Mali Losinj, sondern auch in anderen Teilen Kroatiens seine Spuren. In Istrien wurden mehrere Wasserhosen gesichtet, während der staatliche Hydro-Meteorologische Dienst eine orangefarbene Gewitterwarnung für die Regionen Rijeka, Kvarner und Istrien ausgab. In der Hauptstadt Zagreb und den umliegenden Gebieten kam es zu heftigen Regenfällen und Hagelschauern.

Erneute Regenwarnung

Die Region Sisak wurde besonders schwer getroffen, mit beschädigten Häusern und abgedeckten Dächern. Die Stadtverwaltung hat umgehend Aufräumarbeiten eingeleitet und finanzielle Unterstützung für die Betroffenen zugesagt.

Auch auf hoher See sorgte das Unwetter für Chaos. Neben dem tragischen Vorfall in Mali Losinj wurden in der Region Novi Vinodolski zwei ungarische Staatsbürger gerettet, die auf einer Insel gestrandet waren. Im Zadarer Archipel trieb ein unbemanntes Segelboot im starken Südostwind, und trotz einer Rettungsaktion der Hafenbehörde Zadar konnte es nicht geborgen werden. Auch in den Archipelen von Sibenik und Split wurden mehrere maritime Notfälle gemeldet.

Die Wetterexperten des DHMZ haben für den kommenden Tag erneut eine orangefarbene Regenwarnung für die Region Rijeka ausgesprochen. Der Zivilschutz mahnt zur Vorsicht und warnt vor möglichen Ausfällen in der Strom-, Wasser- und Kommunikationsversorgung.

Zudem wurde aufgrund der Windverhältnisse eine orangefarbene Warnung für die Westküste Istriens sowie die Regionen Kvarner und Kvarneric herausgegeben.